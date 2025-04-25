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Топ-менеджер ВТБ посоветовал, когда лучше вкладываться в золото и депозиты
Топ-менеджер ВТБ посоветовал, когда лучше вкладываться в золото и депозиты - 25.04.2025, ПРАЙМ
Топ-менеджер ВТБ посоветовал, когда лучше вкладываться в золото и депозиты
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов посоветовал следить за геополитической обстановкой, чтобы понять, куда лучше вкладываться - в золото или в депозиты. | 25.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов посоветовал следить за геополитической обстановкой, чтобы понять, куда лучше вкладываться - в золото или в депозиты. Стоимость золота на торгах во вторник впервые в истории превысила 3500 долларов за тройскую унцию, следует из данных нью-йоркской биржи Comex. С начала года цена на драгметалл выросла на 31,5%, на момент закрытия торгов 31 декабря прошлого года его стоимость составляла 2620 долларов. "Какое-то генеральное правило для всех типов инвесторов невозможно. Если бы вы задавали такой вопрос лично для себя, я задал бы уточняющий вопрос: верите ли вы в скорое геополитическое урегулирование украинского конфликта? Вы считаете, что непримиримость позиций сторон будет приводить к выходу США из роли посредника и, по сути, продолжению боевых действий? В первом случае золото находится на пике и входить в него нельзя", - сказал Пьянов во время конференц-колла с журналистами. При этом он отметил, что в случае любых сигналов по мирному регулированию золото "будет падать". "То есть золото - это, по сути, финансовый инструмент конфликта и неопределенности. Если же вы за второй сценарий, что урегулирования не будет, в золото можно инвестировать", - добавил он. Также Пьянов сказал, что во многом все будет зависеть от того, как срочно понадобятся деньги, так как депозит всегда можно расторгнуть, пусть и с потерей процентов, выход же из золота может приходиться на невыгодные периоды котировок, предупредил он. "Для "простого смертного" депозиты - более понятная история", - подытожил первый зампред ВТБ.
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Экономика, Финансы, Банки, МОСКВА, США, ВТБ, Comex
Топ-менеджер ВТБ посоветовал, когда лучше вкладываться в золото и депозиты
Первый зампред ВТБ Пьянов посоветовал следить за геополитической обстановкой
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов посоветовал следить за геополитической обстановкой, чтобы понять, куда лучше вкладываться - в золото или в депозиты.
Стоимость золота на торгах во вторник впервые в истории превысила 3500 долларов за тройскую унцию, следует из данных нью-йоркской биржи Comex. С начала года цена на драгметалл выросла на 31,5%, на момент закрытия торгов 31 декабря прошлого года его стоимость составляла 2620 долларов.
"Какое-то генеральное правило для всех типов инвесторов невозможно. Если бы вы задавали такой вопрос лично для себя, я задал бы уточняющий вопрос: верите ли вы в скорое геополитическое урегулирование украинского конфликта? Вы считаете, что непримиримость позиций сторон будет приводить к выходу США из роли посредника и, по сути, продолжению боевых действий? В первом случае золото находится на пике и входить в него нельзя", - сказал Пьянов во время конференц-колла с журналистами.
При этом он отметил, что в случае любых сигналов по мирному регулированию золото "будет падать".
"То есть золото - это, по сути, финансовый инструмент конфликта и неопределенности. Если же вы за второй сценарий, что урегулирования не будет, в золото можно инвестировать", - добавил он.
Также Пьянов сказал, что во многом все будет зависеть от того, как срочно понадобятся деньги, так как депозит всегда можно расторгнуть, пусть и с потерей процентов, выход же из золота может приходиться на невыгодные периоды котировок, предупредил он.
"Для "простого смертного" депозиты - более понятная история", - подытожил первый зампред ВТБ.
Цена на золото снижается после выхода новостей о торговле между США и КНР