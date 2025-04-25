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Европа и Украина предложили постепенное смягчение санкций против России
Европа и Украина предложили постепенное смягчение санкций против России - 25.04.2025, ПРАЙМ
Европа и Украина предложили постепенное смягчение санкций против России
Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию предлагают постепенное смягчение введенных с 2014 года санкций против России после... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:23+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию предлагают постепенное смягчение введенных с 2014 года санкций против России после достижения мира, передает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа, переданного американской стороне на переговорах в Лондоне. "В контрпредложениях говорится о "постепенном ослаблении санкций после достижения устойчивого мира" и о том, что санкции могут быть вновь введены, если Россия нарушит условия мирного соглашения", - говорится в публикации. Также отмечается, что Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию хотят, чтобы у Киева не было ограничений на вооруженные силы. Кроме того, предлагается вести переговоры по территориальным вопросам, начиная с определения линии соприкосновения.в агентстве заметили, что встречный проект соглашения о прекращении конфликта на Украине, подготовленный украинскими и европейскими представителями, предусматривает предоставление Киеву прочных гарантий безопасности, включая обязательства со стороны США, аналогичные пятой статье устава НАТО.Ранее Рейтер сообщил, что США представили свой проект соглашения о прекращении конфликта на Украине.
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Европа и Украина предложили постепенное смягчение санкций против России
Reuters: Европа и Украина предлагают постепенное смягчение санкций против России
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию предлагают постепенное смягчение введенных с 2014 года санкций против России после достижения мира, передает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа, переданного американской стороне на переговорах в Лондоне.
"В контрпредложениях говорится о "постепенном ослаблении санкций после достижения устойчивого мира" и о том, что санкции могут быть вновь введены, если Россия нарушит условия мирного соглашения", - говорится в публикации.
Также отмечается, что Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию хотят, чтобы у Киева не было ограничений на вооруженные силы. Кроме того, предлагается вести переговоры по территориальным вопросам, начиная с определения линии соприкосновения.
в агентстве заметили, что встречный проект соглашения о прекращении конфликта на Украине, подготовленный украинскими и европейскими представителями, предусматривает предоставление Киеву прочных гарантий безопасности, включая обязательства со стороны США, аналогичные пятой статье устава НАТО.
Ранее Рейтер сообщил, что США представили свой проект соглашения о прекращении конфликта на Украине.
Reuters представило проект по Украине, предложенный США