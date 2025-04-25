https://1prime.ru/20250425/reuters-857024107.html

Европа и Украина предложили постепенное смягчение санкций против России

Европа и Украина предложили постепенное смягчение санкций против России - 25.04.2025, ПРАЙМ

Европа и Украина предложили постепенное смягчение санкций против России

Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию предлагают постепенное смягчение введенных с 2014 года санкций против России после... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T13:23+0300

2025-04-25T13:23+0300

2025-04-25T13:25+0300

экономика

россия

мировая экономика

украина

москва

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию предлагают постепенное смягчение введенных с 2014 года санкций против России после достижения мира, передает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа, переданного американской стороне на переговорах в Лондоне. "В контрпредложениях говорится о "постепенном ослаблении санкций после достижения устойчивого мира" и о том, что санкции могут быть вновь введены, если Россия нарушит условия мирного соглашения", - говорится в публикации. Также отмечается, что Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию хотят, чтобы у Киева не было ограничений на вооруженные силы. Кроме того, предлагается вести переговоры по территориальным вопросам, начиная с определения линии соприкосновения.в агентстве заметили, что встречный проект соглашения о прекращении конфликта на Украине, подготовленный украинскими и европейскими представителями, предусматривает предоставление Киеву прочных гарантий безопасности, включая обязательства со стороны США, аналогичные пятой статье устава НАТО.Ранее Рейтер сообщил, что США представили свой проект соглашения о прекращении конфликта на Украине.

https://1prime.ru/20250425/uregulirovanie-857022288.html

украина

москва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, москва, европа