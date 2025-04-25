https://1prime.ru/20250425/reuters-857026114.html
Европа хочет, чтобы активы РФ были заморожены, пишет Reuters
Европа хочет, чтобы активы РФ были заморожены, пишет Reuters - 25.04.2025, ПРАЙМ
Европа хочет, чтобы активы РФ были заморожены, пишет Reuters
Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию выступают за то, чтобы активы России оставались замороженными, пока "РФ не возместит... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:43+0300
2025-04-25T13:43+0300
2025-04-25T13:43+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию выступают за то, чтобы активы России оставались замороженными, пока "РФ не возместит ущерб", передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. "Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не компенсирует ущерб Украине", - говорится в проекте документа.
https://1prime.ru/20250425/reuters-857024107.html
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Экономика, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, ЕВРОПА, УКРАИНА
Европа хочет, чтобы активы РФ были заморожены, пишет Reuters
Reuters: Европа и Украина хотят, чтобы активы России оставались замороженными