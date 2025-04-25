ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2025 года

Агентство экономической информации "ПРАЙМ" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за I квартал 2025 года.Индекс ПРАЙМ составил 1 518,84 второе и третье места заняли Frankmedia.ru и Finance.mail.ru с индексами цитируемости 60,40 и 58,17 соответственно.
Агентство экономической информации "ПРАЙМ" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за I квартал 2025 года.
Индекс ПРАЙМ составил 1 518,84 второе и третье места заняли Frankmedia.ru и Finance.mail.ru с индексами цитируемости 60,40 и 58,17 соответственно.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли:
Место
СМИ
Категория
ИЦ
1
ПРАЙМ
Информагентство
1 518,84
2
Frankmedia.ru
Интернет
60,40
3
Finance.mail.ru
Интернет
58,17
4
Rb.ru
Интернет
43,70
5
Journal.tinkoff.ru
Интернет
38,82
6
Finmarket.ru
Интернет
27,26
7
Cbonds.ru
Интернет
25,49
8
Investfunds.ru
Интернет
23,34
9
Smart-lab.ru
Интернет
22,38
10
Finam.ru
Интернет
18,03
11
Profinance.ru
Интернет
15,75
12
Vbr.ru
Интернет
12,74
13
Akm.ru
Интернет
12,66
14
Secrets.tbank.ru
Интернет
11,74
15
Rusbonds.ru
Интернет
10,51
16
Национальный банковский журнал
Журнал
3,49
17
Incrussia.ru
Интернет
3,11
18
Банковское обозрение
Журнал
1,84
19
Forklog.com
Интернет
1,66
20
Klerk.ru
Интернет
1,36
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