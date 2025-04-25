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ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2025 года - 25.04.2025, ПРАЙМ
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ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2025 года
ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2025 года - 25.04.2025, ПРАЙМ
ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2025 года
Агентство экономической информации "ПРАЙМ" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за I квартал 2025 года. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T16:42+0300
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Агентство экономической информации "ПРАЙМ" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за I квартал 2025 года.Индекс ПРАЙМ составил 1 518,84 второе и третье места заняли Frankmedia.ru и Finance.mail.ru с индексами цитируемости 60,40 и 58,17 соответственно.
ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пресс-релизы
Пресс-релизы
16:42 25.04.2025

ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2025 года

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Агентство экономической информации "ПРАЙМ" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за I квартал 2025 года.
Индекс ПРАЙМ составил 1 518,84 второе и третье места заняли Frankmedia.ru и Finance.mail.ru с индексами цитируемости 60,40 и 58,17 соответственно.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли:

Место

СМИ

Категория

ИЦ

1

ПРАЙМ

Информагентство

1 518,84

2

Frankmedia.ru

Интернет

60,40

3

Finance.mail.ru

Интернет

58,17

4

Rb.ru

Интернет

43,70

5

Journal.tinkoff.ru

Интернет

38,82

6

Finmarket.ru

Интернет

27,26

7

Cbonds.ru

Интернет

25,49

8

Investfunds.ru

Интернет

23,34

9

Smart-lab.ru

Интернет

22,38

10

Finam.ru

Интернет

18,03

11

Profinance.ru

Интернет

15,75

12

Vbr.ru

Интернет

12,74

13

Akm.ru

Интернет

12,66

14

Secrets.tbank.ru

Интернет

11,74

15

Rusbonds.ru

Интернет

10,51

16

Национальный банковский журнал

Журнал

3,49

17

Incrussia.ru

Интернет

3,11

18

Банковское обозрение

Журнал

1,84

19

Forklog.com

Интернет

1,66

20

Klerk.ru

Интернет

1,36

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