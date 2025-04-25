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ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2025 года

ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2025 года - 25.04.2025, ПРАЙМ

ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2025 года

Агентство экономической информации "ПРАЙМ" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за I квартал 2025 года. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T16:42+0300

2025-04-25T16:42+0300

2025-04-25T16:42+0300

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Агентство экономической информации "ПРАЙМ" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за I квартал 2025 года.Индекс ПРАЙМ составил 1 518,84 второе и третье места заняли Frankmedia.ru и Finance.mail.ru с индексами цитируемости 60,40 и 58,17 соответственно.

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2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы