https://1prime.ru/20250425/rosnedra-857021727.html

Роснедра начнут готовить программы геологоразведки в Арктике

Роснедра начнут готовить программы геологоразведки в Арктике - 25.04.2025, ПРАЙМ

Роснедра начнут готовить программы геологоразведки в Арктике

Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программы геологоразведки в Арктике и в регионах, возвращенных в состав РФ, сообщил глава ведомства Олег... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T12:06+0300

2025-04-25T12:06+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программы геологоразведки в Арктике и в регионах, возвращенных в состав РФ, сообщил глава ведомства Олег Казанов. "Это подготовка программ геологоразведочных работ в Арктической зоне Российской Федерации и на территории регионов, возвращенных в состав Российской Федерации", - сказал Казанов на Коллегии Роснедр, комментируя планы ведомства на 2025 год.

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россия, москва, арктика, роснедра