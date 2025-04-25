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Роснедра начнут готовить программы геологоразведки в Арктике - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Роснедра начнут готовить программы геологоразведки в Арктике
Роснедра начнут готовить программы геологоразведки в Арктике - 25.04.2025, ПРАЙМ
Роснедра начнут готовить программы геологоразведки в Арктике
Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программы геологоразведки в Арктике и в регионах, возвращенных в состав РФ, сообщил глава ведомства Олег... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T12:06+0300
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россия
москва
арктика
роснедра
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программы геологоразведки в Арктике и в регионах, возвращенных в состав РФ, сообщил глава ведомства Олег Казанов. "Это подготовка программ геологоразведочных работ в Арктической зоне Российской Федерации и на территории регионов, возвращенных в состав Российской Федерации", - сказал Казанов на Коллегии Роснедр, комментируя планы ведомства на 2025 год.
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россия, москва, арктика, роснедра
РОССИЯ, МОСКВА, АРКТИКА, Роснедра
12:06 25.04.2025
 
Роснедра начнут готовить программы геологоразведки в Арктике

Роснедра начнут готовить программы геологоразведки в Арктике и новых регионах РФ

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснедра" на площадке Восточного экономического форума
Стенд компании Роснедра на площадке Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программы геологоразведки в Арктике и в регионах, возвращенных в состав РФ, сообщил глава ведомства Олег Казанов.
"Это подготовка программ геологоразведочных работ в Арктической зоне Российской Федерации и на территории регионов, возвращенных в состав Российской Федерации", - сказал Казанов на Коллегии Роснедр, комментируя планы ведомства на 2025 год.
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