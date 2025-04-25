https://1prime.ru/20250425/rosnedra-857021727.html
Роснедра начнут готовить программы геологоразведки в Арктике
Роснедра начнут готовить программы геологоразведки в Арктике - 25.04.2025, ПРАЙМ
Роснедра начнут готовить программы геологоразведки в Арктике
Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программы геологоразведки в Арктике и в регионах, возвращенных в состав РФ, сообщил глава ведомства Олег... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T12:06+0300
2025-04-25T12:06+0300
2025-04-25T12:06+0300
россия
москва
арктика
роснедра
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_044a56e883f8989490038ed6b4f67dd6.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программы геологоразведки в Арктике и в регионах, возвращенных в состав РФ, сообщил глава ведомства Олег Казанов. "Это подготовка программ геологоразведочных работ в Арктической зоне Российской Федерации и на территории регионов, возвращенных в состав Российской Федерации", - сказал Казанов на Коллегии Роснедр, комментируя планы ведомства на 2025 год.
https://1prime.ru/20250421/patrushev-856892030.html
москва
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9560a177dbde1dbfd0a37b7a33cbcb84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, арктика, роснедра
РОССИЯ, МОСКВА, АРКТИКА, Роснедра
Роснедра начнут готовить программы геологоразведки в Арктике
Роснедра начнут готовить программы геологоразведки в Арктике и новых регионах РФ
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программы геологоразведки в Арктике и в регионах, возвращенных в состав РФ, сообщил глава ведомства Олег Казанов.
"Это подготовка программ геологоразведочных работ в Арктической зоне Российской Федерации и на территории регионов, возвращенных в состав Российской Федерации", - сказал Казанов на Коллегии Роснедр, комментируя планы ведомства на 2025 год.
Патрушев допустил возможность сотрудничества России и США в Арктике