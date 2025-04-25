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В России за 2024 год осудили более 700 человек за незаконную охоту

В России за 2024 год осудили более 700 человек за незаконную охоту - 25.04.2025, ПРАЙМ

В России за 2024 год осудили более 700 человек за незаконную охоту

Российские суды за 2024 год осудили более 700 человек за незаконную охоту, больше половины из них охотились на краснокнижных зверей, сказано в статистике... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T05:28+0300

2025-04-25T05:28+0300

2025-04-25T05:28+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российские суды за 2024 год осудили более 700 человек за незаконную охоту, больше половины из них охотились на краснокнижных зверей, сказано в статистике Судебного департамента, с которой ознакомилось РИА Новости. Статья 258 УК РФ вводит ответственность за незаконную охоту, например, на охраняемой территории, на животных, добывать которых запрещено, или с применением воздушного транспорта, механического средства передвижения, а также взрывчатых веществ, газов и других способов массового убийства зверей. Всего по этой статье в 2024 году было осуждено 324 человека, восемь из них суды отправили в колонии. Условными сроками отделались 137 человек, еще 124 заплатили штрафы на более чем 27 миллионов рублей. Статья 288.1 УК РФ предусматривает ответственность за охоту на животных, занесенных в Красную книгу. При этом незаконны не только убийство животных, но и их отлов, содержание и продажа. По этой статье суды в 2024 году осудили 408 человек, 38 из которых отправились в колонии, а 159 получили условные сроки. Еще 12 человек были оштрафованы, общая сумма штрафа составила почти 1,5 миллиона рублей.

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