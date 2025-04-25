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Россия заложила фундамент для развития отечественного ПО, заявил Григоренко

Россия заложила фундамент для развития отечественного ПО, заявил Григоренко - 25.04.2025, ПРАЙМ

Россия заложила фундамент для развития отечественного ПО, заявил Григоренко

Россия заложила фундамент для развития отечественного программного обеспечения (ПО) и теперь перешла к его активному внедрению, в лидерах цифровой трансформации | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T10:49+0300

2025-04-25T10:49+0300

2025-04-25T10:49+0300

технологии

россия

дмитрий григоренко

минцифры

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия заложила фундамент для развития отечественного программного обеспечения (ПО) и теперь перешла к его активному внедрению, в лидерах цифровой трансформации идет финансовый сектор, рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Предыдущие пять лет мы закладывали фундамент для развития отечественного ПО: вводили меры поддержки для ИТ-компаний, налоговые льготы, преференции для ИТ-специалистов. В период с 2019 по 2024 год реестр российских аккредитованных ИТ-компаний увеличился вдвое, более 20 тысяч ИТ-продуктов было внесено в реестр отечественного программного обеспечения", - сказал Григоренко, слова которого привела пресс-служба его аппарата. А объем продаж лицензий на российское программное обеспечение вырос за эти годы в пять раз, добавил вице-премьер. "Теперь мы перешли к активному внедрению отечественных решений... Уже сейчас российский финансовый рынок является одним из лидеров цифровой трансформации среди всех отраслей экономики. Видим, что банки не только активно переходят на готовые отечественные разработки, но и инвестируют в разработку собственных решений", - отметил Григоренко, указав на важность того, чтобы разрабатываемые решения имели потенциал тиражирования и массового внедрения. В свою очередь в Россельхозбанке сообщили РИА Новости, что по итогам 2024 года банк полностью завершил импортозамещение иностранного ПО на принадлежащих ему значимых объектах критической инфраструктуры. Инвестиции РСХБ в развитие отечественных информационных технологий в прошлом году составили свыше 20,5 миллиарда рублей, еще 9,3 миллиарда рублей было вложено в российскую радиоэлектронную продукцию. В результате на текущий момент в Едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России зарегистрировано 34 программных продукта Россельхозбанка. "Также банком обеспечена надежная защита данных, в том числе от внешних угроз. Интенсивность DDoS-атак на российские банки в прошлом году значительно увеличилась - только на нашу инфраструктуру в два раза по сравнению с 2023 годом. А благодаря "щиту" кибербезопасности они были нейтрализованы в полном объеме", – прокомментировал глава РСХБ Борис Листов, слова которого привела пресс-служба банка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, дмитрий григоренко, минцифры