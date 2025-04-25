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Рубль перешел к повышению на Московской бирже

Рубль перешел к повышению на Московской бирже - 25.04.2025, ПРАЙМ

Рубль перешел к повышению на Московской бирже

Курс рубля в пятницу перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке перешел к повышению против юаня на Московской бирже, следует из данных торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T12:49+0300

2025-04-25T12:49+0300

2025-04-25T12:49+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке перешел к повышению против юаня на Московской бирже, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.36 мск теряет 2 копейки, до 11,34 рубля, дневной диапазон составляет 11,33-11,38 рубля. В пятницу ожидаются попытки рубля продолжить восстановление и в отсутствие негативных новостных поводов рубль попробует воспользоваться поддержкой со стороны повышенного предложения иностранной валюты от экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Поддержку рублю могут оказать результаты заседания ЦБ РФ, по итогам которого ставка будет сохранена на уровне 21%, также как и умеренно жесткий сигнал. Учитывая это, ожидаем отступления курса в нижнюю половину диапазона 11-11,5 рубля. Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для китайской валюты на горизонте ближайших сессий, однако во второй половине следующей недели юань может попытаться перейти к росту и выйти вверх из данного диапазона", - добавляет он. Итоги недели на валютном рынке будут зависеть от риторики ЦБ РФ, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Пока более вероятным видится некоторое укрепление российской валюты вплоть до середины понедельника, а потом - ее слабое сползание. Не исключаем, что в последние пару дней апреля многие инвесторы начнут подбирать юань, чтобы захеджировать перенос рублевых позиций через праздники", - добавляет он.

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