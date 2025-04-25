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Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на ожидаемое решение ЦБ по ставке
Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на ожидаемое решение ЦБ по ставке - 25.04.2025, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на ожидаемое решение ЦБ по ставке
Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на ожидаемое решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку прежней: юань остается около уровня закрытия четверга в 11,35 рубля,... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:45+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на ожидаемое решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку прежней: юань остается около уровня закрытия четверга в 11,35 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.42 мск снижался на 1 копейку, до 11,34 рубля. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых, уже четвертый раз подряд. Регулятор отметил, что баланс рисков для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте по-прежнему смещен в сторону проинфляционных.
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Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на ожидаемое решение ЦБ по ставке
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,35 рубля
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на ожидаемое решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку прежней: юань остается около уровня закрытия четверга в 11,35 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.42 мск снижался на 1 копейку, до 11,34 рубля.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых, уже четвертый раз подряд. Регулятор отметил, что баланс рисков для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте по-прежнему смещен в сторону проинфляционных.
Рубль перешел к повышению на Московской бирже