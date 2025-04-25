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Российский рынок акций умеренно растет перед заседанием ЦБ - 25.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций умеренно растет перед заседанием ЦБ
Российский рынок акций умеренно растет перед заседанием ЦБ - 25.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет перед заседанием ЦБ
Российский рынок акций умеренно повышается в начале основной сессии пятницы перед заседанием Банка России по ключевой ставке, следует из данных Московской... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T11:52+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается в начале основной сессии пятницы перед заседанием Банка России по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.40 мск увеличивался на 0,56%, до 2 961,05 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,52%, до 1 201,39 пункта. В частности, растут в цене бумаги ВК (+4,7%), "Русала" (+2%), ПИКа (+1,9%), Совкомбанка (+1,5%). Дешевеют бумаги "Полюса" (-2,7%), "Селигдара" (-0,8%), "Фосагро" (-0,1%). Комфортный внешний фон по состоянию на утро пятницы и сохраняющиеся ожидания позитивных геополитических новостей позволяют ожидать новых попыток индекса Мосбиржи пойти выше, в направлении зоны 3 000-3 100 пунктов, которую мы считаем базовой целью текущего движения, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Заседание Банка России способно привести к всплеску волатильности в ходе торгов, если регулятор решится скорректировать сигнал по ключевой ставке", - добавляет он. Ожидается повышенная волатильность на рынке в пятницу, а итоги торгов будут зависеть от решения ЦБ РФ по ключевой ставке и результатов возможной встречи спецпредставителя президента США с высшим руководством России, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Что касается ЦБ, то вероятным вариантом является оставление "ключа" неизменным и более мягкая риторика. В таком случае рынок пойдет вверх, но очень быстро наступит желание зафиксировать прибыль. По геополитике же прогнозы делать очень трудно", - добавляет он.
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рынки, торги, акции, москва, сша, русал
Экономика, Рынки, Торги, Акции, МОСКВА, США, Русал
11:52 25.04.2025
 
Российский рынок акций умеренно растет перед заседанием ЦБ

Российский рынок акций умеренно растет перед заседанием ЦБ по ключевой ставке

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается в начале основной сессии пятницы перед заседанием Банка России по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.40 мск увеличивался на 0,56%, до 2 961,05 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,52%, до 1 201,39 пункта.
В частности, растут в цене бумаги ВК (+4,7%), "Русала" (+2%), ПИКа (+1,9%), Совкомбанка (+1,5%). Дешевеют бумаги "Полюса" (-2,7%), "Селигдара" (-0,8%), "Фосагро" (-0,1%).
Комфортный внешний фон по состоянию на утро пятницы и сохраняющиеся ожидания позитивных геополитических новостей позволяют ожидать новых попыток индекса Мосбиржи пойти выше, в направлении зоны 3 000-3 100 пунктов, которую мы считаем базовой целью текущего движения, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Заседание Банка России способно привести к всплеску волатильности в ходе торгов, если регулятор решится скорректировать сигнал по ключевой ставке", - добавляет он.
Ожидается повышенная волатильность на рынке в пятницу, а итоги торгов будут зависеть от решения ЦБ РФ по ключевой ставке и результатов возможной встречи спецпредставителя президента США с высшим руководством России, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Что касается ЦБ, то вероятным вариантом является оставление "ключа" неизменным и более мягкая риторика. В таком случае рынок пойдет вверх, но очень быстро наступит желание зафиксировать прибыль. По геополитике же прогнозы делать очень трудно", - добавляет он.
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