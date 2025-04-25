https://1prime.ru/20250425/rynok-857021536.html

Российский рынок акций умеренно растет перед заседанием ЦБ

Российский рынок акций умеренно растет перед заседанием ЦБ - 25.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно растет перед заседанием ЦБ

Российский рынок акций умеренно повышается в начале основной сессии пятницы перед заседанием Банка России по ключевой ставке, следует из данных Московской... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T11:52+0300

2025-04-25T11:52+0300

2025-04-25T11:52+0300

экономика

рынки

торги

акции

москва

сша

русал

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается в начале основной сессии пятницы перед заседанием Банка России по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.40 мск увеличивался на 0,56%, до 2 961,05 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,52%, до 1 201,39 пункта. В частности, растут в цене бумаги ВК (+4,7%), "Русала" (+2%), ПИКа (+1,9%), Совкомбанка (+1,5%). Дешевеют бумаги "Полюса" (-2,7%), "Селигдара" (-0,8%), "Фосагро" (-0,1%). Комфортный внешний фон по состоянию на утро пятницы и сохраняющиеся ожидания позитивных геополитических новостей позволяют ожидать новых попыток индекса Мосбиржи пойти выше, в направлении зоны 3 000-3 100 пунктов, которую мы считаем базовой целью текущего движения, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Заседание Банка России способно привести к всплеску волатильности в ходе торгов, если регулятор решится скорректировать сигнал по ключевой ставке", - добавляет он. Ожидается повышенная волатильность на рынке в пятницу, а итоги торгов будут зависеть от решения ЦБ РФ по ключевой ставке и результатов возможной встречи спецпредставителя президента США с высшим руководством России, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Что касается ЦБ, то вероятным вариантом является оставление "ключа" неизменным и более мягкая риторика. В таком случае рынок пойдет вверх, но очень быстро наступит желание зафиксировать прибыль. По геополитике же прогнозы делать очень трудно", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250425/vtb-857016205.html

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, акции, москва, сша, русал