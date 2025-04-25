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Рынок акций РФ слабо отреагировал на решение ЦБ по ставке
Рынок акций РФ слабо отреагировал на решение ЦБ по ставке - 25.04.2025, ПРАЙМ
Рынок акций РФ слабо отреагировал на решение ЦБ по ставке
Российский рынок акций спокойной реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных Московской биржи. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:39+0300
2025-04-25T13:39+0300
2025-04-25T13:39+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций спокойной реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.33 мск подскакивает на 1,11% к предыдущему закрытию, до 2 977,19 пункта. До решения ЦБ РФ российский рынок акций демонстрировал примерно такой же рост. В первые минуты после объявления решения он немного замедлял рост. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21%.
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ставка банка россии, акции, рынки, мосбиржа
ставка Банка России, Акции, Рынки, Мосбиржа
Рынок акций РФ слабо отреагировал на решение ЦБ по ставке
Российский рынок акций слабо отреагировал на решение ЦБ РФ сохранить ставку
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций спокойной реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных Московской биржи.
ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21%
Индекс Мосбиржи к 13.33 мск подскакивает на 1,11% к предыдущему закрытию, до 2 977,19 пункта. До решения ЦБ РФ российский рынок акций демонстрировал примерно такой же рост. В первые минуты после объявления решения он немного замедлял рост.
Банк России по итогам заседания ранее в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21%.