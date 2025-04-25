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Рынок акций РФ слабо отреагировал на решение ЦБ по ставке - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Рынок акций РФ слабо отреагировал на решение ЦБ по ставке
Рынок акций РФ слабо отреагировал на решение ЦБ по ставке - 25.04.2025, ПРАЙМ
Рынок акций РФ слабо отреагировал на решение ЦБ по ставке
Российский рынок акций спокойной реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных Московской биржи. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:39+0300
2025-04-25T13:39+0300
ставка банка россии
акции
рынки
мосбиржа
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций спокойной реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.33 мск подскакивает на 1,11% к предыдущему закрытию, до 2 977,19 пункта. До решения ЦБ РФ российский рынок акций демонстрировал примерно такой же рост. В первые минуты после объявления решения он немного замедлял рост. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21%.
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ставка банка россии, акции, рынки, мосбиржа
ставка Банка России, Акции, Рынки, Мосбиржа
13:39 25.04.2025
 
Рынок акций РФ слабо отреагировал на решение ЦБ по ставке

Российский рынок акций слабо отреагировал на решение ЦБ РФ сохранить ставку

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций спокойной реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных Московской биржи.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21%
13:30
Индекс Мосбиржи к 13.33 мск подскакивает на 1,11% к предыдущему закрытию, до 2 977,19 пункта. До решения ЦБ РФ российский рынок акций демонстрировал примерно такой же рост. В первые минуты после объявления решения он немного замедлял рост.
Банк России по итогам заседания ранее в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21%.
 
ставка Банка РоссииАкцииРынкиМосбиржа
 
 
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