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Рынок акций РФ слабо отреагировал на решение ЦБ по ставке

Рынок акций РФ слабо отреагировал на решение ЦБ по ставке - 25.04.2025, ПРАЙМ

Рынок акций РФ слабо отреагировал на решение ЦБ по ставке

Российский рынок акций спокойной реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных Московской биржи. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T13:39+0300

2025-04-25T13:39+0300

2025-04-25T13:39+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций спокойной реагирует на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.33 мск подскакивает на 1,11% к предыдущему закрытию, до 2 977,19 пункта. До решения ЦБ РФ российский рынок акций демонстрировал примерно такой же рост. В первые минуты после объявления решения он немного замедлял рост. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

https://1prime.ru/20250425/stavka-857024471.html

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ставка банка россии, акции, рынки, мосбиржа