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Российский рынок акций продолжает рост после решения ЦБ по ставке

Российский рынок акций продолжает рост после решения ЦБ по ставке - 25.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает рост после решения ЦБ по ставке

Российский рынок акций продолжает расти тем же темпом - чуть более чем на 1% - после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T14:33+0300

2025-04-25T14:33+0300

2025-04-25T14:33+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает расти тем же темпом - чуть более чем на 1% - после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск растёт на 1,12% до 2 977,42 пункта. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Российский рынок акций встретил ростом решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, что, впрочем, ожидалось большинством аналитиков, отмечает Алексей Калачев из ФГ "Финам". Многие инвесторы ожидали услышать сегодня заявление ЦБ о начале смягчения монетарной политики. Вместе с тем, объективных причин для снижения ключевой ставки у регулятора нет. И это тоже было понятно участникам рынка. В целом рынок акций отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% спокойно, оценивает Дмитрий Целищев из ИК "Риком-траст". ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости — акции "Русгидро" (+3,56%), "Совкомфлота" (+3,20%), "Аэрофлота" (+3,10%), ТГК-1 (+2,84%), а также ВК (+3,41%). "Котировки ВК позитивно реагируют на публикацию "сильного" финансового отчета за прошлый год. Кроме того, ожидается снижение долговой нагрузки компании вдвое после допэмиссии ее акций", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения котировок— акции "Полюса" (-2,05%), "Фосагро" (-0,6%), "Акрона" (-0,54%), "Селигдара" (-0,51%), Novabev Group (-0,4%) "Бумаги золотодобытчиков "Полюса" и "Селигдара" движутся вслед за ценами на золото, которые корректируются более чем на 1%", - поясняет Чернов. ПРОГНОЗЫ "Для рынка акций смягчение монетарного сигнала благоприятно. Мы видим подъем индекса Мосбиржи в направлении 3000 п. после заседания ЦБ. В ближайшей перспективе круглая отметка может быть преодолена", - считает Александр Бахтин из компании "Гарда капитал". "Рынок будет ждать комментариев этого решения от руководства финансового регулятора, в которых надеется услышать сигналы о перспективах снижения ставки в будущем на фоне данных о замедлении темпов инфляции. Если сигналы будут положительными, то индекс сможет снова приблизиться к заветной цифре в 3000 пунктов", - заключает Калачев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, финансы