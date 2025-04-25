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Российский рынок акций продолжает рост после решения ЦБ по ставке - 25.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250425/rynok-857028487.html
Российский рынок акций продолжает рост после решения ЦБ по ставке
Российский рынок акций продолжает рост после решения ЦБ по ставке - 25.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает рост после решения ЦБ по ставке
Российский рынок акций продолжает расти тем же темпом - чуть более чем на 1% - после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T14:33+0300
2025-04-25T14:33+0300
экономика
рынки
торги
финансы
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает расти тем же темпом - чуть более чем на 1% - после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск растёт на 1,12% до 2 977,42 пункта. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Российский рынок акций встретил ростом решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, что, впрочем, ожидалось большинством аналитиков, отмечает Алексей Калачев из ФГ "Финам". Многие инвесторы ожидали услышать сегодня заявление ЦБ о начале смягчения монетарной политики. Вместе с тем, объективных причин для снижения ключевой ставки у регулятора нет. И это тоже было понятно участникам рынка. В целом рынок акций отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% спокойно, оценивает Дмитрий Целищев из ИК "Риком-траст". ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости — акции "Русгидро" (+3,56%), "Совкомфлота" (+3,20%), "Аэрофлота" (+3,10%), ТГК-1 (+2,84%), а также ВК (+3,41%). "Котировки ВК позитивно реагируют на публикацию "сильного" финансового отчета за прошлый год. Кроме того, ожидается снижение долговой нагрузки компании вдвое после допэмиссии ее акций", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения котировок— акции "Полюса" (-2,05%), "Фосагро" (-0,6%), "Акрона" (-0,54%), "Селигдара" (-0,51%), Novabev Group (-0,4%) "Бумаги золотодобытчиков "Полюса" и "Селигдара" движутся вслед за ценами на золото, которые корректируются более чем на 1%", - поясняет Чернов. ПРОГНОЗЫ "Для рынка акций смягчение монетарного сигнала благоприятно. Мы видим подъем индекса Мосбиржи в направлении 3000 п. после заседания ЦБ. В ближайшей перспективе круглая отметка может быть преодолена", - считает Александр Бахтин из компании "Гарда капитал". "Рынок будет ждать комментариев этого решения от руководства финансового регулятора, в которых надеется услышать сигналы о перспективах снижения ставки в будущем на фоне данных о замедлении темпов инфляции. Если сигналы будут положительными, то индекс сможет снова приблизиться к заветной цифре в 3000 пунктов", - заключает Калачев.
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рынки, торги, финансы
Экономика, Рынки, Торги, Финансы
14:33 25.04.2025
 
Российский рынок акций продолжает рост после решения ЦБ по ставке

Рынок акций РФ продолжает расти после решения ЦБ сохранить ключевую ставку

© fotolia.com / Thomas Pajot %Биржа
%Биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© fotolia.com / Thomas Pajot
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает расти тем же темпом - чуть более чем на 1% - после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 14.20 мск растёт на 1,12% до 2 977,42 пункта.
Банк России по итогам заседания ранее в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21%.
Российский рынок акций встретил ростом решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, что, впрочем, ожидалось большинством аналитиков, отмечает Алексей Калачев из ФГ "Финам".
Многие инвесторы ожидали услышать сегодня заявление ЦБ о начале смягчения монетарной политики. Вместе с тем, объективных причин для снижения ключевой ставки у регулятора нет. И это тоже было понятно участникам рынка. В целом рынок акций отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% спокойно, оценивает Дмитрий Целищев из ИК "Риком-траст".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости — акции "Русгидро" (+3,56%), "Совкомфлота" (+3,20%), "Аэрофлота" (+3,10%), ТГК-1 (+2,84%), а также ВК (+3,41%).
"Котировки ВК позитивно реагируют на публикацию "сильного" финансового отчета за прошлый год. Кроме того, ожидается снижение долговой нагрузки компании вдвое после допэмиссии ее акций", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения котировок— акции "Полюса" (-2,05%), "Фосагро" (-0,6%), "Акрона" (-0,54%), "Селигдара" (-0,51%), Novabev Group (-0,4%)
"Бумаги золотодобытчиков "Полюса" и "Селигдара" движутся вслед за ценами на золото, которые корректируются более чем на 1%", - поясняет Чернов.

ПРОГНОЗЫ

"Для рынка акций смягчение монетарного сигнала благоприятно. Мы видим подъем индекса Мосбиржи в направлении 3000 п. после заседания ЦБ. В ближайшей перспективе круглая отметка может быть преодолена", - считает Александр Бахтин из компании "Гарда капитал".
"Рынок будет ждать комментариев этого решения от руководства финансового регулятора, в которых надеется услышать сигналы о перспективах снижения ставки в будущем на фоне данных о замедлении темпов инфляции. Если сигналы будут положительными, то индекс сможет снова приблизиться к заветной цифре в 3000 пунктов", - заключает Калачев.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Рынок акций РФ слабо отреагировал на решение ЦБ по ставке
13:39
 
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