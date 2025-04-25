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Самолет из США сел в Москве на фоне сведений о планах по визиту Уиткоффа
Самолет из США сел в Москве на фоне сведений о планах по визиту Уиткоффа - 25.04.2025, ПРАЙМ
Самолет из США сел в Москве на фоне сведений о планах по визиту Уиткоффа
Частный самолет из США сел в аэропорту "Внуково-2" на фоне информации о планах спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа приехать в | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T10:44+0300
2025-04-25T10:44+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Частный самолет из США сел в аэропорту "Внуково-2" на фоне информации о планах спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа приехать в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 ранее вылетел из Флориды, пересек границу с РФ около 9.40 мск. Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания".
https://1prime.ru/20250424/vstrecha-856988440.html
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рф, сша, стив уиткофф, дональд трамп, дмитрий песков
РФ, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Самолет из США сел в Москве на фоне сведений о планах по визиту Уиткоффа
Самолет из США сел во "Внуково-2" на фоне сведений о планах по визиту Уиткоффа
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Частный самолет из США сел в аэропорту "Внуково-2" на фоне информации о планах спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа приехать в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 ранее вылетел из Флориды, пересек границу с РФ около 9.40 мск.
Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания".
Европу призвали подготовиться к итогам встречи Путина и Уиткоффа