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Трамп заявил, что участники переговоров по Украине "близки к сделке"

Трамп заявил, что участники переговоров по Украине "близки к сделке" - 25.04.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что участники переговоров по Украине "близки к сделке"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, и участники "довольно близки" к достижению соглашения,... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T17:19+0300

2025-04-25T17:19+0300

2025-04-25T17:19+0300

политика

украина

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дональд трамп

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мирные переговоры

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ВАШИНГТОН, 25 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, и участники "довольно близки" к достижению соглашения, хотя никаких крайних сроков на сей счет не установлено. "Если я смогу это сделать - это будет большая честь. Думаю, мы довольно близки. У нас нет дедлайна, просто хотим сделать это как можно быстрее", - заявил он журналистам пула Белого дома. По словам Трампа, главная цель - прекратить боевые действия и сохранить жизни военнослужащих. Президент США также сообщил, что в данный момент его команда ведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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украина, сша, дональд трамп, россия, мирные переговоры