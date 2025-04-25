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Трамп заявил, что участники переговоров по Украине "близки к сделке"
Трамп заявил, что участники переговоров по Украине "близки к сделке" - 25.04.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что участники переговоров по Украине "близки к сделке"
Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, и участники "довольно близки" к достижению соглашения,... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T17:19+0300
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ВАШИНГТОН, 25 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, и участники "довольно близки" к достижению соглашения, хотя никаких крайних сроков на сей счет не установлено. "Если я смогу это сделать - это будет большая честь. Думаю, мы довольно близки. У нас нет дедлайна, просто хотим сделать это как можно быстрее", - заявил он журналистам пула Белого дома. По словам Трампа, главная цель - прекратить боевые действия и сохранить жизни военнослужащих. Президент США также сообщил, что в данный момент его команда ведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, мирные переговоры
Трамп заявил, что участники переговоров по Украине "близки к сделке"
Трамп: участники переговоров по Украине приблизились к соглашению, но четких сроков нет
ВАШИНГТОН, 25 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, и участники "довольно близки" к достижению соглашения, хотя никаких крайних сроков на сей счет не установлено.
"Если я смогу это сделать - это будет большая честь. Думаю, мы довольно близки. У нас нет дедлайна, просто хотим сделать это как можно быстрее", - заявил он журналистам пула Белого дома.
По словам Трампа, главная цель - прекратить боевые действия и сохранить жизни военнослужащих. Президент США также сообщил, что в данный момент его команда ведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Трамп оценил продвижение переговоров по конфликту на Украине