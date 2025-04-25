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Мировая экономика находится на критическом этапе, заявил Силуанов
Мировая экономика находится на критическом этапе, заявил Силуанов - 25.04.2025, ПРАЙМ
Мировая экономика находится на критическом этапе, заявил Силуанов
Мировая экономика находится на критическом этапе, российская - растет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T06:32+0300
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экономика
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финансы
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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Мировая экономика находится на критическом этапе, российская - растет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мировая экономика находится на критическом этапе. Прогнозы роста были существенно снижены. Мы наблюдаем возросшие риски для финансовой стабильности, растущее инфляционное давление и ослабление фискальной дисциплины", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Как заявил министр, на фоне сложных внешних условий российская экономика демонстрирует устойчивость, ВВП показывал рост в 2023 и 2024 годах на уровне 4,1% и 4,3%, в 2025 году ожидается умеренное замедление роста.
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россия, финансы, рф, антон силуанов, всемирный банк
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Силуанов, Всемирный банк
Мировая экономика находится на критическом этапе, заявил Силуанов
Силуанов: мировая экономика находится на критическом этапе, российская растет
ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Мировая экономика находится на критическом этапе, российская - растет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мировая экономика находится на критическом этапе. Прогнозы роста были существенно снижены. Мы наблюдаем возросшие риски для финансовой стабильности, растущее инфляционное давление и ослабление фискальной дисциплины", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Как заявил министр, на фоне сложных внешних условий российская экономика демонстрирует устойчивость, ВВП показывал рост в 2023 и 2024 годах на уровне 4,1% и 4,3%, в 2025 году ожидается умеренное замедление роста.