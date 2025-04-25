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Мировая экономика находится на критическом этапе, заявил Силуанов

Мировая экономика находится на критическом этапе, заявил Силуанов - 25.04.2025, ПРАЙМ

Мировая экономика находится на критическом этапе, заявил Силуанов

Мировая экономика находится на критическом этапе, российская - растет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T06:32+0300

2025-04-25T06:32+0300

2025-04-25T06:32+0300

экономика

россия

финансы

рф

антон силуанов

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Мировая экономика находится на критическом этапе, российская - растет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мировая экономика находится на критическом этапе. Прогнозы роста были существенно снижены. Мы наблюдаем возросшие риски для финансовой стабильности, растущее инфляционное давление и ослабление фискальной дисциплины", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Как заявил министр, на фоне сложных внешних условий российская экономика демонстрирует устойчивость, ВВП показывал рост в 2023 и 2024 годах на уровне 4,1% и 4,3%, в 2025 году ожидается умеренное замедление роста.

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россия, финансы, рф, антон силуанов, всемирный банк