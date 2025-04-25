https://1prime.ru/20250425/siluanovyj-857012109.html
Силуанов назвал внедрение ИИ ключевым фактором роста экономики
Силуанов назвал внедрение ИИ ключевым фактором роста экономики - 25.04.2025, ПРАЙМ
Силуанов назвал внедрение ИИ ключевым фактором роста экономики
Внедрение технологий искусственного интеллекта станет ключевым фактором роста экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T06:35+0300
2025-04-25T06:35+0300
2025-04-25T06:35+0300
технологии
экономика
рф
антон силуанов
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Внедрение технологий искусственного интеллекта станет ключевым фактором роста экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Ожидается, что широкое внедрение ИИ станет ключевым фактором экономического роста в среднесрочной перспективе. ИИ обладает значительным потенциалом для повышения производительности и доходов во многих секторах, улучшения фискальной дисциплины и содействия смягчению проблем, связанных со старением населения", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Другой важной технологической возможностью министр назвал развитие децентрализованных финансовых сервисов, "которые могут снизить глобальные транзакционные издержки и повысить безопасность международных финансовых потоков".
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технологии, рф, антон силуанов, всемирный банк
Технологии, Экономика, РФ, Антон Силуанов, Всемирный банк
Силуанов назвал внедрение ИИ ключевым фактором роста экономики
Силуанов: внедрение ИИ станет ключевым фактором роста экономики
ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Внедрение технологий искусственного интеллекта станет ключевым фактором роста экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Ожидается, что широкое внедрение ИИ станет ключевым фактором экономического роста в среднесрочной перспективе. ИИ обладает значительным потенциалом для повышения производительности и доходов во многих секторах, улучшения фискальной дисциплины и содействия смягчению проблем, связанных со старением населения", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Другой важной технологической возможностью министр назвал развитие децентрализованных финансовых сервисов, "которые могут снизить глобальные транзакционные издержки и повысить безопасность международных финансовых потоков".