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Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций
Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций - 25.04.2025, ПРАЙМ
Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций
Россия призывает Международный валютный фонд объективно оценить последствия санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T06:35+0300
2025-04-25T06:35+0300
экономика
финансы
рф
антон силуанов
мвф
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Россия призывает Международный валютный фонд объективно оценить последствия санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы призываем МВФ провести тщательную и объективную оценку воздействия торговых ограничений и санкций на международную валютно-финансовую систему и разработать меры по смягчению этих последствий", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
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финансы, рф, антон силуанов, мвф, всемирный банк
Экономика, Финансы, РФ, Антон Силуанов, МВФ, Всемирный банк
06:35 25.04.2025
 
Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций

Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций

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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Россия призывает Международный валютный фонд объективно оценить последствия санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы призываем МВФ провести тщательную и объективную оценку воздействия торговых ограничений и санкций на международную валютно-финансовую систему и разработать меры по смягчению этих последствий", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
 
ЭкономикаФинансыРФАнтон СилуановМВФВсемирный банк
 
 
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