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Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций

Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций - 25.04.2025, ПРАЙМ

Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций

Россия призывает Международный валютный фонд объективно оценить последствия санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T06:35+0300

2025-04-25T06:35+0300

2025-04-25T06:35+0300

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финансы

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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Россия призывает Международный валютный фонд объективно оценить последствия санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы призываем МВФ провести тщательную и объективную оценку воздействия торговых ограничений и санкций на международную валютно-финансовую систему и разработать меры по смягчению этих последствий", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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финансы, рф, антон силуанов, мвф, всемирный банк