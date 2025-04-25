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Силуанов рассказал об укреплении устойчивости российской экономики

Силуанов рассказал об укреплении устойчивости российской экономики - 25.04.2025, ПРАЙМ

Силуанов рассказал об укреплении устойчивости российской экономики

Макроэкономическая политика России будет сосредоточена на укреплении устойчивости за счет надежных государственных финансов, заявил министр финансов РФ Антон... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T07:45+0300

2025-04-25T07:45+0300

2025-04-25T07:45+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Макроэкономическая политика России будет сосредоточена на укреплении устойчивости за счет надежных государственных финансов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "В дальнейшем макроэкономическая политика будет по-прежнему сосредоточена на укреплении устойчивости, в том числе за счет надежных государственных финансов", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Министр напомнил, что федеральный бюджет России на 2025-2027 годы разработан с нулевым первичным дефицитом в соответствии с фискальным правилом. "Такой подход поможет защитить экономику и государственные финансы от внешних шоков, укрепить финансовый суверенитет страны и доверие к экономической политике, а также поддержать долгосрочный экономический рост", - уверен Силуанов. "Российская экономика имеет значительное пространство для политического маневра, а эффективность институтов страны, ответственной фискальной и денежно-кредитной политики, была доказана временем", - заявил он. Глава Минфина также отметил, что российская экономика уже продемонстрировала устойчивость в сложных условиях. "После неглубокого и кратковременного спада экономика претерпела быструю трансформацию с высокими темпами роста ВВП в 4,1% и 4,3% в 2023 и 2024 годах соответственно. В 2025 году ожидается умеренное замедление роста на фоне снижения инфляции", - сказал он. "За последние два года занятость увеличилась более чем на 2 миллиона работников, а уровень безработицы снизился до исторического минимума в 2,4% (по состоянию на январь-февраль 2025 года). За счет роста трудовых доходов рост реальных располагаемых доходов оценивается в 7,3% в 2024 году (6,1% в 2023 году). В то же время инвестиционная активность остается на высоком уровне (рост на 7,4% в 2024 году), что будет способствовать росту производственного потенциала в ближайшие годы", - сообщил Силуанов. "Устойчивость экономики и сохранение финансовой стабильности во многом являются результатом нашей долгосрочной приверженности ответственной экономической политике", - подчеркнул он.

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финансы, россия, рф, антон силуанов, всемирный банк, минфин