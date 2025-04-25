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WSJ: министр обороны США все больше опасается увольнения из-за утечек
WSJ: министр обороны США все больше опасается увольнения из-за утечек - 25.04.2025, ПРАЙМ
WSJ: министр обороны США все больше опасается увольнения из-за утечек
Министр обороны США Пит Хегсет все больше обеспокоен восприятием президента США Дональда Трампа скандала с утечкой секретных данных, опасается, что его могут... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T09:53+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет все больше обеспокоен восприятием президента США Дональда Трампа скандала с утечкой секретных данных, опасается, что его могут уволить, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, Трамп начал спрашивать людей в окружении Хегсета о его работе, а советники американского лидера внимательно следят за последними выступлениями главы Пентагона в СМИ. "Хегсет все больше беспокоится о том, как Трамп воспринимает ситуацию, а также о возможности своего увольнения", - пишет газета. На прошлой неделе три высокопоставленных помощника министра обороны Пита Хегсета были отстранены от своих должностей в рамках расследования, связанного с вероятной утечкой конфиденциальных данных. Глава Пентагона Хегсет также оказался в центре скандала из-за того, что поделился в личном чате со своей семьей и адвокатом Тимом Парлаторе информацией о графике полетов истребителей, которые участвовали в ударах по позициям йеменских хуситов. Помощник министра обороны опроверг эти сведения, а пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает Хегсета. Сам же Хегсет обвинил журналистов в целенаправленной кампании по его дискредитации, основанной на информации, полученной от уволенных сотрудников Пентагона.
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технологии, сша, пит хегсет, дональд трамп
Политика, Технологии, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп
WSJ: министр обороны США все больше опасается увольнения из-за утечек
WSJ: глава Пентагона Хегсет все больше опасается увольнения из-за утечек
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ.
Министр обороны США Пит Хегсет все больше обеспокоен восприятием президента США Дональда Трампа скандала с утечкой секретных данных, опасается, что его могут уволить, пишет
газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации издания, Трамп начал спрашивать людей в окружении Хегсета о его работе, а советники американского лидера внимательно следят за последними выступлениями главы Пентагона в СМИ.
"Хегсет все больше беспокоится о том, как Трамп воспринимает ситуацию, а также о возможности своего увольнения", - пишет газета.
На прошлой неделе три высокопоставленных помощника министра обороны Пита Хегсета были отстранены от своих должностей в рамках расследования, связанного с вероятной утечкой конфиденциальных данных.
Глава Пентагона Хегсет также оказался в центре скандала из-за того, что поделился в личном чате со своей семьей и адвокатом Тимом Парлаторе информацией о графике полетов истребителей, которые участвовали в ударах по позициям йеменских хуситов.
Помощник министра обороны опроверг эти сведения, а пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает Хегсета. Сам же Хегсет обвинил журналистов в целенаправленной кампании по его дискредитации, основанной на информации, полученной от уволенных сотрудников Пентагона.
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