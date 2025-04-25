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СМИ: страны ЕС не спешат воплощать план ЕК по увеличению оборонных расходов - 25.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: страны ЕС не спешат воплощать план ЕК по увеличению оборонных расходов
СМИ: страны ЕС не спешат воплощать план ЕК по увеличению оборонных расходов - 25.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: страны ЕС не спешат воплощать план ЕК по увеличению оборонных расходов
Ни одна из стран Евросоюза еще не запросила у Еврокомиссии разрешение на увеличение оборонных расходов бюджета в рамках новой оборонной стратегии ReArm Europe,... | 25.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Ни одна из стран Евросоюза еще не запросила у Еврокомиссии разрешение на увеличение оборонных расходов бюджета в рамках новой оборонной стратегии ReArm Europe, несмотря на то, что до конца срока подачи заявки осталось пять дней, сообщает издание Euractiv со ссылкой на представителя ЕК. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран Евросоюза свой план ReArm Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "На сегодняшний день ни одна страна-член (блока - ред.) не подала официального запроса на применение национальной статьи договора, освобождающей от исполнения договорных обязательств", - приводит слова неназванного представителя ЕК портал Euractiv. По информации с сайта ЕК, данный пункт договора позволяет стране-члену временно отступить от стандартных требований к участникам блока. В данном случае, речь идет об отступлении от планов по расходам бюджета на среднесрочный период. Как пишет портал, применение данного пункта договора позволит странам ЕС увеличить оборонные расходы на 1,5% годового ВВП на четырехлетний период. По словам представителя ЕК, членов блока призывают подать запрос до 30 апреля, хотя заявки будут принимать и по истечении этого срока. Ссылаясь на чиновников, дипломатов и аналитиков, Euractiv отмечает, что страны ЕС не спешат увеличивать свои оборонные расходы по нескольким причинам. В частности, одни страны уже завершили годовой бюджетный план до того, как ЕК предложила свою инициативу. Другим странам из-за финансового благополучия разрешения ЕК не требуется в принципе, а третьи - с трудной финансовой ситуацией - опасаются реакции рынка долговых облигаций.
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москва, урсула фон дер ляйен, ек, ес
МОСКВА, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, ЕС
11:46 25.04.2025 (обновлено: 11:47 25.04.2025)
 
СМИ: страны ЕС не спешат воплощать план ЕК по увеличению оборонных расходов

Euractiv: страны ЕС не запросили разрешение на увеличение оборонных расходов

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Ни одна из стран Евросоюза еще не запросила у Еврокомиссии разрешение на увеличение оборонных расходов бюджета в рамках новой оборонной стратегии ReArm Europe, несмотря на то, что до конца срока подачи заявки осталось пять дней, сообщает издание Euractiv со ссылкой на представителя ЕК.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран Евросоюза свой план ReArm Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
"На сегодняшний день ни одна страна-член (блока - ред.) не подала официального запроса на применение национальной статьи договора, освобождающей от исполнения договорных обязательств", - приводит слова неназванного представителя ЕК портал Euractiv.
По информации с сайта ЕК, данный пункт договора позволяет стране-члену временно отступить от стандартных требований к участникам блока. В данном случае, речь идет об отступлении от планов по расходам бюджета на среднесрочный период. Как пишет портал, применение данного пункта договора позволит странам ЕС увеличить оборонные расходы на 1,5% годового ВВП на четырехлетний период.
По словам представителя ЕК, членов блока призывают подать запрос до 30 апреля, хотя заявки будут принимать и по истечении этого срока.
Ссылаясь на чиновников, дипломатов и аналитиков, Euractiv отмечает, что страны ЕС не спешат увеличивать свои оборонные расходы по нескольким причинам. В частности, одни страны уже завершили годовой бюджетный план до того, как ЕК предложила свою инициативу. Другим странам из-за финансового благополучия разрешения ЕК не требуется в принципе, а третьи - с трудной финансовой ситуацией - опасаются реакции рынка долговых облигаций.
% Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
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МОСКВАУрсула фон дер ЛяйенЕКЕС
 
 
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