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СМИ: союзники США обеспокоены планом Трампа по Украине

СМИ: союзники США обеспокоены планом Трампа по Украине - 25.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: союзники США обеспокоены планом Трампа по Украине

Союзники США выражают тревогу из-за плана президента США Дональда Трампа, включающего территориальные уступки со стороны Киева, сообщает телеканал CNN со... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T00:59+0300

2025-04-25T00:59+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Союзники США выражают тревогу из-за плана президента США Дональда Трампа, включающего территориальные уступки со стороны Киева, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники, в том числе в Европе. В четверг Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий". "Некоторые союзники США крайне встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения войны на Украине", - говорится в сообщении телеканала. В частности, источники утверждают, что предложения Трампа по территориальным уступкам якобы "посылают опасный сигнал" президенту России Владимиру Путину и другим мировыми лидерам, включая председателя КНР Си Цзиньпина. При этом европейский чиновник, знакомый с ходом дискуссий, заявил, что переговорщики на этой неделе отметили прогресс в диалоге с украинской стороной и что те "подвели украинцев к точке, когда начнутся переговоры о территории". По его словам, переговорщикам "удалось убедить украинцев убедить себя занять более дружественную по отношению к администрации США позицию". Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

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мировая экономика, сша, украина, лондон, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, cnn, washington post