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Новый плавучий терминал регазификации СПГ прибудет в понедельник в Германию - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Новый плавучий терминал регазификации СПГ прибудет в понедельник в Германию
Новый плавучий терминал регазификации СПГ прибудет в понедельник в Германию - 25.04.2025, ПРАЙМ
Новый плавучий терминал регазификации СПГ прибудет в понедельник в Германию
Плавучий терминал регазификации СПГ Excelsior прибудет в немецкий Вильгельмсхафен в понедельник, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на ссылкой на оператора... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T15:53+0300
2025-04-25T15:53+0300
энергетика
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Плавучий терминал регазификации СПГ Excelsior прибудет в немецкий Вильгельмсхафен в понедельник, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на ссылкой на оператора Deutsche Energy Terminal GmbH (DET). "Регазификационное судно Excelsior прибудет в Вильгельмсхафен на северо-западе Германии во время прилива в понедельник",- пишет агентство. Excelsior станет вторым терминалом по приёму СПГ в Вильгельмсхафене. Согласно оператору, пробная эксплуатация займет несколько недель. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию Excelsior сможет обеспечить подачу до 1,9 миллиарда кубометров природного газа в немецкую сеть газоснабжения в этом году. Это позволило бы удовлетворить потребность в энергии для отопления примерно 1,5 миллиона состоящих из четырех человек домохозяйств, проживающих в многоквартирных домах. Первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) открылся в немецком Вильгельмсхафене в декабре 2022 года. Как заявлял тогда канцлер ФРГ Олаф Шольц, строительство терминалов для СПГ позволит Германии стать независимой от поставок газа из России.
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газ, германия, спг
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ, СПГ
15:53 25.04.2025
 
Новый плавучий терминал регазификации СПГ прибудет в понедельник в Германию

Reuters: терминал регазификации СПГ Excelsior прибудет в Вильгельмсхафен в понедельник

© CC BY 2.0 / kees tornТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© CC BY 2.0 / kees torn
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Плавучий терминал регазификации СПГ Excelsior прибудет в немецкий Вильгельмсхафен в понедельник, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на ссылкой на оператора Deutsche Energy Terminal GmbH (DET).
"Регазификационное судно Excelsior прибудет в Вильгельмсхафен на северо-западе Германии во время прилива в понедельник",- пишет агентство.
Excelsior станет вторым терминалом по приёму СПГ в Вильгельмсхафене.
Согласно оператору, пробная эксплуатация займет несколько недель. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию Excelsior сможет обеспечить подачу до 1,9 миллиарда кубометров природного газа в немецкую сеть газоснабжения в этом году. Это позволило бы удовлетворить потребность в энергии для отопления примерно 1,5 миллиона состоящих из четырех человек домохозяйств, проживающих в многоквартирных домах.
Первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) открылся в немецком Вильгельмсхафене в декабре 2022 года. Как заявлял тогда канцлер ФРГ Олаф Шольц, строительство терминалов для СПГ позволит Германии стать независимой от поставок газа из России.
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