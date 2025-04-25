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СМИ: США пытались помешать работе МЭА по возобновляемой энергии
СМИ: США пытались помешать работе МЭА по возобновляемой энергии - 25.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: США пытались помешать работе МЭА по возобновляемой энергии
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа пытались препятствовать работе Международного энергетического агентства (МЭА) по продвижению возможных... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T06:38+0300
2025-04-25T06:38+0300
2025-04-25T06:38+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа пытались препятствовать работе Международного энергетического агентства (МЭА) по продвижению возможных преимуществ возобновляемой энергии по сравнению с ископаемым топливом, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Официальные лица США на недавних заседаниях Международного энергетического агентства потребовали от ведомства, публикующего влиятельные прогнозы энергетического рынка, прекратить работу по содействию глобальному переходу на чистую энергию и нулевые выбросы углерода", - пишет издание.
По словам одного из европейских чиновников, США препятствовали любому проекту, который не касался ископаемого топлива, и пытались помешать публикации данных, которые могут говорить в пользу возобновляемой энергии. Отмечается, что "раздраженные европейские чиновники дали отпор давлению США", защищая усилия агентства по исследованию чистой энергии.
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мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, мэа, politico
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, МЭА, Politico
СМИ: США пытались помешать работе МЭА по возобновляемой энергии
Politico: США препятствовали работе МЭА по продвижению преимуществ возобновляемой энергии
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа пытались препятствовать работе Международного энергетического агентства (МЭА) по продвижению возможных преимуществ возобновляемой энергии по сравнению с ископаемым топливом, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Официальные лица США на недавних заседаниях Международного энергетического агентства потребовали от ведомства, публикующего влиятельные прогнозы энергетического рынка, прекратить работу по содействию глобальному переходу на чистую энергию и нулевые выбросы углерода", - пишет издание.
По словам одного из европейских чиновников, США препятствовали любому проекту, который не касался ископаемого топлива, и пытались помешать публикации данных, которые могут говорить в пользу возобновляемой энергии. Отмечается, что "раздраженные европейские чиновники дали отпор давлению США", защищая усилия агентства по исследованию чистой энергии.