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В НАТО подсчитали долю США в оборонных расходах
В НАТО подсчитали долю США в оборонных расходах - 25.04.2025, ПРАЙМ
В НАТО подсчитали долю США в оборонных расходах
Доля США в оборонных расходах государств-членов НАТО в 2024 году составила 64%, следует из опубликованного доклада генсека альянса Марка Рютте. | 25.04.2025, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 25 апр - ПРАЙМ. Доля США в оборонных расходах государств-членов НАТО в 2024 году составила 64%, следует из опубликованного доклада генсека альянса Марка Рютте. "На долю США приходится 53% ВВП стран-союзников и 64% совокупных расходов на оборону", - указывается в документе. При этом общие военные расходы НАТО в 2024 году в докладе оцениваются в 1,3 миллиардов долларов. По мнению Рютте, в 2025 году европейские страны-члены альянса и Канада "должны на порядок увеличить свои военные бюджеты". Ранее генсек НАТО в ходе визита в США заявил, что для обеспечения своей безопасности государства-члены альянса должны тратить на оборону значительно больше 3% ВВП при нынешнем требовании в 2%, который еще не был достигнут всеми странами. По его словам, такие требования к расходам основаны на расчетах, они должны позволить "устранить пробелы в обеспечении безопасности территории НАТО". Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу и Канаду за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Ожидается, что новые обязательства по оборонным расходам могут быть приняты на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня.
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Политика, США, КАНАДА, Брюссель, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
В НАТО подсчитали долю США в оборонных расходах
Доклад Рютте: доля США в оборонных расходах стран НАТО в 2024 году составила 64%
БРЮССЕЛЬ, 25 апр - ПРАЙМ. Доля США в оборонных расходах государств-членов НАТО в 2024 году составила 64%, следует из опубликованного доклада генсека альянса Марка Рютте.
"На долю США приходится 53% ВВП стран-союзников и 64% совокупных расходов на оборону", - указывается в документе.
При этом общие военные расходы НАТО в 2024 году в докладе оцениваются в 1,3 миллиардов долларов.
По мнению Рютте, в 2025 году европейские страны-члены альянса и Канада "должны на порядок увеличить свои военные бюджеты".
Ранее генсек НАТО в ходе визита в США заявил, что для обеспечения своей безопасности государства-члены альянса должны тратить на оборону значительно больше 3% ВВП при нынешнем требовании в 2%, который еще не был достигнут всеми странами. По его словам, такие требования к расходам основаны на расчетах, они должны позволить "устранить пробелы в обеспечении безопасности территории НАТО".
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу и Канаду за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Ожидается, что новые обязательства по оборонным расходам могут быть приняты на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня.
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