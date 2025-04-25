https://1prime.ru/20250425/stavka-857024471.html

ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21%

ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% - 25.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21%

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых, уже четвертый раз подряд, следует | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T13:30+0300

2025-04-25T13:30+0300

2025-04-25T13:46+0300

банк россии

ставка

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых, уже четвертый раз подряд, следует из заявления регулятора.Ключевая ставка находится на этой отметке с конца октября прошлого года. В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд, дав умеренно жесткий сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели."Совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении регулятора.Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых.

https://1prime.ru/20250425/rynok-857021536.html

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ставка