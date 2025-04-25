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Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ по ставке

Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ по ставке - 25.04.2025, ПРАЙМ

Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ по ставке

Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на ожидаемое решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку прежней: юань остается около уровня закрытия четверга в 11,35 рубля,... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T13:36+0300

2025-04-25T13:36+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на ожидаемое решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку прежней: юань остается около уровня закрытия четверга в 11,35 рубля, следует из данных торгов.Курс юаня расчетами "завтра" на 13.42 мск снижался на 1 копейку, до 11,34 рубля.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых, уже четвертый раз подряд. Регулятор отметил, что баланс рисков для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте по-прежнему смещен в сторону проинфляционных.

https://1prime.ru/20250425/stavka-857026514.html

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курсы валют, ставка банка россии, банки, финансы, рынки