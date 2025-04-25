https://1prime.ru/20250425/stavka-857025176.html
Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ по ставке
Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ по ставке - 25.04.2025, ПРАЙМ
Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ по ставке
Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на ожидаемое решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку прежней: юань остается около уровня закрытия четверга в 11,35 рубля,... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:36+0300
2025-04-25T13:36+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на ожидаемое решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку прежней: юань остается около уровня закрытия четверга в 11,35 рубля, следует из данных торгов.Курс юаня расчетами "завтра" на 13.42 мск снижался на 1 копейку, до 11,34 рубля.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых, уже четвертый раз подряд. Регулятор отметил, что баланс рисков для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте по-прежнему смещен в сторону проинфляционных.
https://1prime.ru/20250425/stavka-857026514.html
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курсы валют, ставка банка россии, банки, финансы, рынки
Курсы валют, ставка Банка России, Банки, Финансы, Рынки
Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ по ставке
Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ по ставке
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на ожидаемое решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку прежней: юань остается около уровня закрытия четверга в 11,35 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.42 мск снижался на 1 копейку, до 11,34 рубля.
ЦБ дал нейтральный сигнал по ключевой ставке
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых, уже четвертый раз подряд. Регулятор отметил, что баланс рисков для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте по-прежнему смещен в сторону проинфляционных.