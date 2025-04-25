https://1prime.ru/20250425/stavka-857026514.html

ЦБ дал нейтральный сигнал по ключевой ставке

ЦБ дал нейтральный сигнал по ключевой ставке - 25.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ дал нейтральный сигнал по ключевой ставке

Банк России в заявлении по ключевой ставке дал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T13:45+0300

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ставка банка россии

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке дал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Теперь регулятор не указывает ожидаемую направленность своих шагов. Ключевая ставка Банка России находится на рекордном уровне в 21% годовых с конца октября прошлого года. На заседании 25 апреля регулятор ожидаемо сохранил ее на этой отметке четвертый раз подряд. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - указывается в заявлении. В предыдущем заявлении, в марте, ЦБ давал умеренно жесткий сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели в 4% годовых в 2026 году. Таким образом, сигнал изменен и теперь стал нейтральным.

https://1prime.ru/20250425/stavka-857024471.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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