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ЦБ дал нейтральный сигнал по ключевой ставке - 25.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ дал нейтральный сигнал по ключевой ставке
ЦБ дал нейтральный сигнал по ключевой ставке - 25.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ дал нейтральный сигнал по ключевой ставке
Банк России в заявлении по ключевой ставке дал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:45+0300
2025-04-25T13:50+0300
ставка банка россии
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке дал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Теперь регулятор не указывает ожидаемую направленность своих шагов. Ключевая ставка Банка России находится на рекордном уровне в 21% годовых с конца октября прошлого года. На заседании 25 апреля регулятор ожидаемо сохранил ее на этой отметке четвертый раз подряд. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - указывается в заявлении. В предыдущем заявлении, в марте, ЦБ давал умеренно жесткий сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели в 4% годовых в 2026 году. Таким образом, сигнал изменен и теперь стал нейтральным.
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ставка банка россии, финансы, банки, россия
ставка Банка России, Финансы, Банки, РОССИЯ
13:45 25.04.2025 (обновлено: 13:50 25.04.2025)
 
ЦБ дал нейтральный сигнал по ключевой ставке

ЦБ РФ дал нейтральный сигнал по ставке, убрав направленность будущих шагов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке дал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Теперь регулятор не указывает ожидаемую направленность своих шагов.
Ключевая ставка Банка России находится на рекордном уровне в 21% годовых с конца октября прошлого года. На заседании 25 апреля регулятор ожидаемо сохранил ее на этой отметке четвертый раз подряд.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21%
13:30
"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - указывается в заявлении.
В предыдущем заявлении, в марте, ЦБ давал умеренно жесткий сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели в 4% годовых в 2026 году. Таким образом, сигнал изменен и теперь стал нейтральным.
 
ставка Банка РоссииФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
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