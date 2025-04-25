https://1prime.ru/20250425/stavka-857026514.html
ЦБ дал нейтральный сигнал по ключевой ставке
ЦБ дал нейтральный сигнал по ключевой ставке - 25.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ дал нейтральный сигнал по ключевой ставке
Банк России в заявлении по ключевой ставке дал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:45+0300
2025-04-25T13:45+0300
2025-04-25T13:50+0300
ставка банка россии
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке дал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Теперь регулятор не указывает ожидаемую направленность своих шагов. Ключевая ставка Банка России находится на рекордном уровне в 21% годовых с конца октября прошлого года. На заседании 25 апреля регулятор ожидаемо сохранил ее на этой отметке четвертый раз подряд. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - указывается в заявлении. В предыдущем заявлении, в марте, ЦБ давал умеренно жесткий сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели в 4% годовых в 2026 году. Таким образом, сигнал изменен и теперь стал нейтральным.
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ставка банка россии, финансы, банки, россия
ставка Банка России, Финансы, Банки, РОССИЯ
ЦБ дал нейтральный сигнал по ключевой ставке
ЦБ РФ дал нейтральный сигнал по ставке, убрав направленность будущих шагов
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке дал нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Теперь регулятор не указывает ожидаемую направленность своих шагов.
Ключевая ставка Банка России находится на рекордном уровне в 21% годовых с конца октября прошлого года. На заседании 25 апреля регулятор ожидаемо сохранил ее на этой отметке четвертый раз подряд.
ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21%
"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - указывается в заявлении.
В предыдущем заявлении, в марте, ЦБ давал умеренно жесткий сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели в 4% годовых в 2026 году. Таким образом, сигнал изменен и теперь стал нейтральным.