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20 крупнейших банков подняли среднюю ставку по вкладам перед заседанием ЦБ
20 крупнейших банков подняли среднюю ставку по вкладам перед заседанием ЦБ - 25.04.2025, ПРАЙМ
20 крупнейших банков подняли среднюю ставку по вкладам перед заседанием ЦБ
Несмотря на общую динамику снижения процентных ставок по вкладам в российских банках, средняя ставка по годовым вкладам в 20 крупнейших российских банках... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T14:28+0300
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2025-04-25T14:28+0300
экономика
финансы
банки
банк россия
ставка по вкладам
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Несмотря на общую динамику снижения процентных ставок по вкладам в российских банках, средняя ставка по годовым вкладам в 20 крупнейших российских банках выросла до 18,73% за счёт того, что два из них подняли её перед заседанием Центробанка в эту пятницу - на 0,7 процентного пункта и на 1 п.п., сообщается в пресс-релизе маркетплейса "Финуслуги". "Несмотря на динамику снижения процентных ставок по вкладам в российских банках, средняя ставка по годовым вкладам в топ-20 российских банках выросла до 18,73% (+0,09 процентных пункта от последнего снижения показателя в среду, 23 апреля)", - говорится в сообщении. Отмечается, что ставки по годовым вкладам перед заседанием ЦБ по ключевой ставке повысили два банка из этих 20, диапазон повышения составил 0,7-1,0 п.п. На текущий момент максимальная ставка по вкладам в этих банках – 22%, предлагаемая по трехмесячному вкладу. По состоянию на пятницу 25 апреля средняя ставка по трехмесячным вкладам составила 19,8%, по полугодовым вкладам – 19,67%, по годовым вкладам – 18,73%. С момента предыдущего заседания ЦБ, состоявшегося 21 марта, сильнее всего снизилась ставка по полугодовым вкладам в этих банках – на 0,54 п.п., по трехмесячным вкладам снижение было на 0,51 п.п., по годовым вкладам – на 0,47 п.п., отмечает маркетплейс. "Сегодня Банк России сохранил ключевую ставку неизменной четвертый раз подряд. Такое решение было ожидаемо рынком, при этом степень жесткости риторики ЦБ снизилась - тезис про возможное повышение ставки на предстоящих заседаниях был из пресс-релиза исключен... ставки по кредитам, как мы полагаем, будут снижаться медленнее, поскольку они менее чувствительны к рыночным ожиданиям и колебаниям ключевой ставки", - отметил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин.
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финансы, банки, банк россия, ставка по вкладам
Экономика, Финансы, Банки, банк Россия, ставка по вкладам
20 крупнейших банков подняли среднюю ставку по вкладам перед заседанием ЦБ
"Финуслуги": средняя ставка по вкладам в 20 российских банках выросла до 18,73%
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Несмотря на общую динамику снижения процентных ставок по вкладам в российских банках, средняя ставка по годовым вкладам в 20 крупнейших российских банках выросла до 18,73% за счёт того, что два из них подняли её перед заседанием Центробанка в эту пятницу - на 0,7 процентного пункта и на 1 п.п., сообщается в пресс-релизе маркетплейса "Финуслуги".
"Несмотря на динамику снижения процентных ставок по вкладам в российских банках, средняя ставка по годовым вкладам в топ-20 российских банках выросла до 18,73% (+0,09 процентных пункта от последнего снижения показателя в среду, 23 апреля)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ставки по годовым вкладам перед заседанием ЦБ по ключевой ставке повысили два банка из этих 20, диапазон повышения составил 0,7-1,0 п.п.
На текущий момент максимальная ставка по вкладам в этих банках – 22%, предлагаемая по трехмесячному вкладу.
По состоянию на пятницу 25 апреля средняя ставка по трехмесячным вкладам составила 19,8%, по полугодовым вкладам – 19,67%, по годовым вкладам – 18,73%. С момента предыдущего заседания ЦБ, состоявшегося 21 марта, сильнее всего снизилась ставка по полугодовым вкладам в этих банках – на 0,54 п.п., по трехмесячным вкладам снижение было на 0,51 п.п., по годовым вкладам – на 0,47 п.п., отмечает маркетплейс.
"Сегодня Банк России сохранил ключевую ставку неизменной четвертый раз подряд. Такое решение было ожидаемо рынком, при этом степень жесткости риторики ЦБ снизилась - тезис про возможное повышение ставки на предстоящих заседаниях был из пресс-релиза исключен... ставки по кредитам, как мы полагаем, будут снижаться медленнее, поскольку они менее чувствительны к рыночным ожиданиям и колебаниям ключевой ставки", - отметил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин.
ЦБ сохранил ожидания роста кредитования населения банками