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Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку ЦБ с лекарством для экономики

Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку ЦБ с лекарством для экономики - 25.04.2025, ПРАЙМ

Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку ЦБ с лекарством для экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку ЦБ РФ с лекарством для экономики, заявив при этом, что курс необходимо довести до конца. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T15:25+0300

2025-04-25T15:25+0300

2025-04-25T15:33+0300

банк россии

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку ЦБ РФ с лекарством для экономики, заявив при этом, что курс необходимо довести до конца."Высокая ключевая ставка, жесткая денежно-кредитная политика - это не экспериментальное, а многократно проверенное в самых разных условиях, разными странами весьма эффективное лекарство. Это, если можно сказать, рецептурный препарат, который с успехом применяли и применяют центральные банки во многих странах. Вот промедление или недостаточная дозировка - она только может усугубить состояние пациента", - сказала Набиуллина на пресс-конференции."Мы сами сравниваем иногда высокую инфляцию с высокой температурой у человека. И вот это лекарство - высокая ключевая ставка - она помогает справиться с перегревом спроса, и мы видим, что инфляция уже начала снижаться. Но назначенный курс нужно довести до конца во избежание рецидивов", - добавила глава ЦБ.

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ставка