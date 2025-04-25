https://1prime.ru/20250425/stavka-857032031.html
ЦБ допустил повышение ключевой ставки в этом году
ЦБ допустил повышение ключевой ставки в этом году - 25.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ допустил повышение ключевой ставки в этом году
Банк России не исключает как понижения, так и повышения ключевой ставки в этом году, при этом вероятность ее повышения по сравнению с мартовским заседанием... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T16:02+0300
2025-04-25T16:02+0300
2025-04-25T16:16+0300
банк россии
ставка
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России не исключает как понижения, так и повышения ключевой ставки в этом году, при этом вероятность ее повышения по сравнению с мартовским заседанием снизилась, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых, уже четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий."Если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки в этом году, вы увидите, что возможно и понижение ставки, и повышение ставки. Хотя по сравнению с предыдущим заседанием совета директоров, мы считаем, что вероятность повышения ставки снизилась. И мы говорим о том, что необходимо будет сохранять жесткие денежно-кредитные условия длительное время. На наш взгляд, если инфляционные ожидания будут снижаться, то даже при снижении ключевой ставки у нас будет сохраняться необходимость жесткости денежно-кредитных условий", - сказала Набиуллина.
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ставка
ЦБ допустил повышение ключевой ставки в этом году
ЦБ не исключает как повышения, так и понижения ставки в этом году
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России не исключает как понижения, так и повышения ключевой ставки в этом году, при этом вероятность ее повышения по сравнению с мартовским заседанием снизилась, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых, уже четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
"Если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки в этом году, вы увидите, что возможно и понижение ставки, и повышение ставки. Хотя по сравнению с предыдущим заседанием совета директоров, мы считаем, что вероятность повышения ставки снизилась. И мы говорим о том, что необходимо будет сохранять жесткие денежно-кредитные условия длительное время. На наш взгляд, если инфляционные ожидания будут снижаться, то даже при снижении ключевой ставки у нас будет сохраняться необходимость жесткости денежно-кредитных условий", - сказала Набиуллина.
Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку ЦБ с лекарством для экономики