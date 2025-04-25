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Суд в Курске учитывал финансовое положение блогера Апачева - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Суд в Курске учитывал финансовое положение блогера Апачева
Суд в Курске учитывал финансовое положение блогера Апачева - 25.04.2025, ПРАЙМ
Суд в Курске учитывал финансовое положение блогера Апачева
Промышленный районный суд Курска при назначении штрафа в размере 70 тысяч рублей блогеру Акиму Апачеву (Аким Гасанов) за хулиганство, связанное с посещением им... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T02:48+0300
2025-04-25T02:48+0300
общество
финансы
россия
рф
всу
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Промышленный районный суд Курска при назначении штрафа в размере 70 тысяч рублей блогеру Акиму Апачеву (Аким Гасанов) за хулиганство, связанное с посещением им Суджи, учитывал его финансовое положение, указано в материалах административного дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "При назначении Гасанову А.В. административного наказания суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, обстоятельства его совершения, имущественное и финансовое положение лица", - сказано в материалах. Там же отмечается, что суду не предоставляли документов, подтверждающих наличие тяжелого материального положения Апачева. Согласно материалам дела, 22 марта Гасанов, находясь на территории освобожденного от ВСУ курского города Суджа, снял, как он наносит краской из аэрозольного баллончика на стене здания надпись, содержащую, согласно справке об исследовании, грубейшую бранную лексику. Отмечалось, что надпись оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу. Видео он выложил в интернете. Апачев ранее принес извинения жителям Курской области, в том числе Суджи, за свои граффити на стенах города. После судебного заседания адвокат блогера сообщил, что штраф он обжаловать не будет, добавив, что Апачев сожалеет о том, что выбрал "неверную лексическую форму поддержки при написании данного текста". В отношении Апачева был составлен административный протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), блогеру грозил штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
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общество , финансы, россия, рф, всу
Общество , Финансы, РОССИЯ, РФ, ВСУ
02:48 25.04.2025
 
Суд в Курске учитывал финансовое положение блогера Апачева

Суд Курска при назначении штрафа блогеру Апачеву учитывал его финансовое положение

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Промышленный районный суд Курска при назначении штрафа в размере 70 тысяч рублей блогеру Акиму Апачеву (Аким Гасанов) за хулиганство, связанное с посещением им Суджи, учитывал его финансовое положение, указано в материалах административного дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"При назначении Гасанову А.В. административного наказания суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, обстоятельства его совершения, имущественное и финансовое положение лица", - сказано в материалах.
Там же отмечается, что суду не предоставляли документов, подтверждающих наличие тяжелого материального положения Апачева.
Согласно материалам дела, 22 марта Гасанов, находясь на территории освобожденного от ВСУ курского города Суджа, снял, как он наносит краской из аэрозольного баллончика на стене здания надпись, содержащую, согласно справке об исследовании, грубейшую бранную лексику. Отмечалось, что надпись оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу. Видео он выложил в интернете.
Апачев ранее принес извинения жителям Курской области, в том числе Суджи, за свои граффити на стенах города.
После судебного заседания адвокат блогера сообщил, что штраф он обжаловать не будет, добавив, что Апачев сожалеет о том, что выбрал "неверную лексическую форму поддержки при написании данного текста".
В отношении Апачева был составлен административный протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), блогеру грозил штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
 
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