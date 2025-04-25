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Суд в Приморье рассмотрит иск Генпрокуратуры к 32 ответчикам
Суд в Приморье рассмотрит иск Генпрокуратуры к 32 ответчикам - 25.04.2025, ПРАЙМ
Суд в Приморье рассмотрит иск Генпрокуратуры к 32 ответчикам
Арбитражный суд Приморского края принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры к 32 ответчикам, среди которых местные компании и власти, и назначил предварительное... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T03:12+0300
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бизнес
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморского края принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры к 32 ответчикам, среди которых местные компании и власти, и назначил предварительное судебное заседание на май, говорится в материалах суда.
Генпрокуратура РФ 23 апреля подала иск к 32 ответчикам, в числе которых местные компании и ИП во Владивостоке, администрация города, два управления мэрии Владивостока, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество, московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. В списке третьих лиц - Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, крупная судоверфь во Владивостоке "Восточная верфь и ПАО "Сбербанк России". Текст иска еще не опубликован. В пресс-службе арбитражного суда пока не уточнили РИА Новости, в чем суть претензий Генпрокуратуры.
"Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание", - говорится в материалах суда.
Заседание назначено на 23 мая.
Также судья удовлетворил ходатайства Генпрокуратуры о принятии обеспечительных мер, в том числе о запрете совершать определенные действия и наложении ареста.
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бизнес, россия
Суд в Приморье рассмотрит иск Генпрокуратуры к 32 ответчикам
Арбитраж Приморья принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры к 32 ответчикам
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморского края принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры к 32 ответчикам, среди которых местные компании и власти, и назначил предварительное судебное заседание на май, говорится в материалах суда.
Генпрокуратура РФ 23 апреля подала иск к 32 ответчикам, в числе которых местные компании и ИП во Владивостоке, администрация города, два управления мэрии Владивостока, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество, московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. В списке третьих лиц - Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, крупная судоверфь во Владивостоке "Восточная верфь и ПАО "Сбербанк России". Текст иска еще не опубликован. В пресс-службе арбитражного суда пока не уточнили РИА Новости, в чем суть претензий Генпрокуратуры.
"Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание", - говорится в материалах суда.
Заседание назначено на 23 мая.
Также судья удовлетворил ходатайства Генпрокуратуры о принятии обеспечительных мер, в том числе о запрете совершать определенные действия и наложении ареста.