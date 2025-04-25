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"Сахалин-Шельф-Сервис" вновь попросил суд отменить обеспечительные меры ГП

"Сахалин-Шельф-Сервис" вновь попросил суд отменить обеспечительные меры ГП - 25.04.2025, ПРАЙМ

"Сахалин-Шельф-Сервис" вновь попросил суд отменить обеспечительные меры ГП

СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" вновь обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с просьбой отменить обеспечительные меры в рамках иска Генпрокуратуры РФ к... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T11:51+0300

2025-04-25T11:51+0300

2025-04-25T11:51+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 апр – ПРАЙМ. СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" вновь обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с просьбой отменить обеспечительные меры в рамках иска Генпрокуратуры РФ к Сергею Богданчикову и Марку Гарберу, говорится в картотеке арбитражных дел. Как следует из данных картотеки, компания внесла ходатайство в пятницу, суд назначил заседание по рассмотрению данного вопроса на 6 мая 2025 года. "Сахалин-Шельф-Сервис" уже дважды подавал заявление об отмене обеспечительных мер в рамках иска Генпрокуратуры РФ, и в обоих случаях суд не удовлетворил заявление. Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Сахалинской области иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и восьми кипрским компаниям 7 февраля 2025 года с требованием признать ничтожными ряд сделок и взыскать в доход РФ долю в уставном капитале ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" в размере 52,58%, принадлежащую АО "Восточная инвестиционно-промышленная компания". По иску приняты обеспечительные меры, в частности в отношении "Сахалин-Шельф-Сервиса". Дело по ходатайству ГП РФ рассматривается в закрытом режиме. Сергей Богданчиков в 1998-2010 годах был президентом ОАО НК "Роснефть". До этого он занимал пост генерального директора АО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз", а также возглавлял ее совет директоров, в состав которого входил второй ответчик – партнер GHP Group Марк Гарбер. В числе ответчиков по иску ГП также компании Panlaw Servies Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited, зарегистрированные на Кипре. По данным картотеки, третьими лицами судом указаны АО "Форпроект", АО "Восточная инвестиционно-промышленная компания", СП ООО "Сахалин-шельф-сервис", Федеральная служба судебных приставов и Федеральная служба по финансовому мониторингу. Следующее заседание по иску Генпрокуратуры назначено на 2 июня. СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" было основано в 1997 году для решения задач по комплексному береговому обеспечению нефтегазовых проектов сахалинского шельфа.

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бизнес, россия, рф, южно-сахалинск, кипр, роснефть