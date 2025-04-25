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Суд отклонил иск УК "Первая" к Euroclear Bank - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Суд отклонил иск УК "Первая" к Euroclear Bank
Суд отклонил иск УК "Первая" к Euroclear Bank - 25.04.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил иск УК "Первая" к Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы отклонил один из исков АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами"), требовавшего взыскать с... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T12:50+0300
2025-04-25T12:50+0300
экономика
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москва
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил один из исков АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами"), требовавшего взыскать с бельгийского Euroclear Bank около 165 миллиардов рублей убытков в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснили представители сторон в суде, номинированные в иностранной валюте ценные бумаги, принадлежащие российским клиентам истца, в 2022 году были заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в депозитарии ответчика из-за санкций. Суд первой инстанции полностью отклонил этот иск. Также на пятницу назначено рассмотрение второго иска УК "Первая" к Euroclear - о взыскании накопленного дохода по замороженным бумагам, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов и недополученного вознаграждения истца как доверительного управляющего.
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Экономика, Бизнес, Финансы, Банки, МОСКВА, Euroclear Bank, УК "Первая", Euroclear
12:50 25.04.2025
 
Суд отклонил иск УК "Первая" к Euroclear Bank

Суд отклонил иск УК "Первая" к Euroclear Bank на 165 миллиардов рублей

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил один из исков АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами"), требовавшего взыскать с бельгийского Euroclear Bank около 165 миллиардов рублей убытков в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснили представители сторон в суде, номинированные в иностранной валюте ценные бумаги, принадлежащие российским клиентам истца, в 2022 году были заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в депозитарии ответчика из-за санкций.
Суд первой инстанции полностью отклонил этот иск. Также на пятницу назначено рассмотрение второго иска УК "Первая" к Euroclear - о взыскании накопленного дохода по замороженным бумагам, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов и недополученного вознаграждения истца как доверительного управляющего.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
Суд взыскал с Euroclear Bank убытки в пользу компании "Капитал Life"
2 апреля, 16:51
 
ЭкономикаБизнесФинансыБанкиМОСКВАEuroclear BankУК "Первая"Euroclear
 
 
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