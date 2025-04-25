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Суд отклонил иск УК "Первая" к Euroclear Bank

Суд отклонил иск УК "Первая" к Euroclear Bank - 25.04.2025, ПРАЙМ

Суд отклонил иск УК "Первая" к Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы отклонил один из исков АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами"), требовавшего взыскать с... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T12:50+0300

2025-04-25T12:50+0300

2025-04-25T12:50+0300

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил один из исков АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами"), требовавшего взыскать с бельгийского Euroclear Bank около 165 миллиардов рублей убытков в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснили представители сторон в суде, номинированные в иностранной валюте ценные бумаги, принадлежащие российским клиентам истца, в 2022 году были заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в депозитарии ответчика из-за санкций. Суд первой инстанции полностью отклонил этот иск. Также на пятницу назначено рассмотрение второго иска УК "Первая" к Euroclear - о взыскании накопленного дохода по замороженным бумагам, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов и недополученного вознаграждения истца как доверительного управляющего.

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