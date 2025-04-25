https://1prime.ru/20250425/tayland-857040783.html

Россия заявила о готовности к сотрудничеству с Таиландом в военной сфере

Россия заявила о готовности к сотрудничеству с Таиландом в военной сфере - 25.04.2025, ПРАЙМ

Россия заявила о готовности к сотрудничеству с Таиландом в военной сфере

Россия открыта к сотрудничеству с Таиландом в военной, в том числе в военно-морской сфере, и таиландская сторона проявляет интерес к такому сотрудничеству,... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T23:46+0300

2025-04-25T23:46+0300

2025-04-25T23:46+0300

россия

таиланд

сотрудничество

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САТТАХИП (Таиланд), 25 апр – ПРАЙМ. Россия открыта к сотрудничеству с Таиландом в военной, в том числе в военно-морской сфере, и таиландская сторона проявляет интерес к такому сотрудничеству, сообщил российским журналистам в пятницу посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, посетивший в этот день на таиландской военно-морской базе "Саттахип" корабли Тихоокеанского флота России, прибывшие в страну с дружественным заходом. "Мы открыты к сотрудничеству с таиландскими коллегами по разным направлениям. Военные обмены осуществляются на регулярной основе в соответствии с планами, которые согласовываются министерствами двух стран. Конкретно морской сфере нам есть что предложить", - сказал глава российской дипмиссии в Таиланде. "Наши таиландские друзья, как и многие другие эксперты, внимательно смотрят, что происходит на поле боя в условиях украинского кризиса, как показывает себя та или иная техника, то или иное вооружение, и, видимо, внимательно все анализируют", - добавил он. Посол рассказал, что в рамках регулярных контактов с таиландскими коллегами у него недавно прошла встреча с командующим Королевскими военно-морскими силами Таиланда адмиралом Чирапхоном Вонгвитом. "Очень конструктивная была беседа. Он интересовался многими вопросами, в том числе развитием наших вооруженных сил, пополнением военно-морского флота за счет новых кораблей. Думаю, его сегодняшний визит на один из российских кораблей объясняется этим интересом", - сказал Томихин, отметив, что в беседе с ним главком ВМС Таиланда говорил о том, что перед военно-морскими силами страны стоят большие задачи, намечено много планов по их обновлению, в том числе с точки зрения техники и оснащенности. "И мы, разумеется, обозначили готовность к военно-техническому сотрудничеству с Таиландом, в том числе в военно-морской сфере. Мы открыты к сотрудничеству и рассчитываем, что в этом году представители Таиланда будут на главных военно-морских мероприятиях в России", - сказал посол РФ, напомнив, что в конце июля, в День ВМФ, состоится главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. "Кто будет в этом году из Таиланда пока информации нет, но в прошлом году на нем был военный атташе. Мы приглашали таиландских друзей подумать о направлении не только делегации, но и корабля с визитом в Санкт-Петербург", - сказал глава российской дипмиссии, отметив при этом, что для Таиланда по расстоянию значительно ближе Владивосток, где тоже ежегодно проходят военно-морские парады в честь Дня ВМФ. "Во Владивосток был визит в 2019 году, прошло уже 6 лет, поэтому, наверное, можно подумать о следующем заходе корабля королевских ВМС Таиланда на наш Дальний Восток", - добавил Томихин. В тот же день, обращаясь к таиландским и российским морякам на приеме от имени командования похода кораблей ТОФ, проходившем на вертолетной палубе корвета "Резкий", посол России отметил важность поддержания дружественных отношений между РФ и Таиландом в нынешних сложных геополитических обстоятельствах. "Особенно ценно сегодня то, что в сложных геополитических обстоятельствах наши страны продолжают поддерживать и развивать дружественные отношения. В основе этих отношений лежат национальные интересы и глубокое взаимоуважение. Всегда рады нашим таиландским друзьям в России. Надеемся их чаще видеть, в том числе и представителей Королевских военно-морских сил", - сказал Томихин. Корветы Тихоокеанского флота РФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий", а также судно обеспечения ТОФ "Печенга" находятся в Таиланде с 24 апреля с дружественным заходом, который завершится 27 апреля в таиландских территориальных водах в Сиамском заливе совместными учениями по отработке связи и маневрирования.

https://1prime.ru/20250422/iran-856925609.html

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россия, таиланд, сотрудничество