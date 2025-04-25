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ahoo готова участвовать в торгах за браузер Chrome - 25.04.2025, ПРАЙМ
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ahoo готова участвовать в торгах за браузер Chrome
ahoo готова участвовать в торгах за браузер Chrome - 25.04.2025, ПРАЙМ
ahoo готова участвовать в торгах за браузер Chrome
Интернет-компания Yahoo Inc. готова участвовать в торгах за веб-браузер Chrome, если федеральный суд США обяжет корпорацию Google отказаться от этого... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T02:00+0300
2025-04-25T02:00+0300
технологии
бизнес
сша
москва
вашингтон
yahoo
openai
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Интернет-компания Yahoo Inc. готова участвовать в торгах за веб-браузер Chrome, если федеральный суд США обяжет корпорацию Google отказаться от этого инструмента в рамках антимонопольного дела, передает агентство Блумберг. Генеральный менеджер Yahoo Search Брайан Провост заявил в четверг в ходе судебного процесса по делу Google в Вашингтоне, что, по оценкам его компании, цена продажи браузера может исчисляться десятками миллиардов долларов. "Chrome, возможно, самый важный стратегический игрок в интернете. Мы могли бы попытаться купить его", - сказал топ-менеджер. Yahoo была ведущей поисковой системой в начале 2000-х годов, а затем уступила эту позицию Google. Компания несколько раз переходила из рук в руки, в 2021 году ее приобрела группа Apollo Global Management. По словам Провоста, после поглощения Yahoo стремится "оживить" свою поисковую систему и начала создавать собственный браузер, который все еще находится в разработке. Компания также рассматривала возможность покупки браузера и заинтересовалась приобретением Chrome, как только стало известно о предложении министерства юстиции США. Ранее о заинтересованности приобретения браузера Chrome сообщал представитель компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT. Американские власти предлагают изменить структуру Google с целью лишить ее возможности использовать интернет-браузер Chrome, магазин приложений Play и операционную систему Android в качестве преимуществ для поисковика Google в ущерб конкурентам. В ответ Google назвала "радикальным" и "вредоносным" предложение минюста США внести изменения в структуру компании. В компании выразили беспокойство тем, что запросы минюста "заходят далеко за специфичные юридические вопросы" в рамках дела против нее, повлияют на различные индустрии, продукты и будут иметь значительные последствия для "американской конкурентоспособности".
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192
40
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технологии, бизнес, сша, москва, вашингтон, yahoo, openai
Технологии, Бизнес, США, МОСКВА, ВАШИНГТОН, Yahoo, OpenAI
02:00 25.04.2025
 
ahoo готова участвовать в торгах за браузер Chrome

Блумберг: ahoo готова участвовать в торгах за браузер Chrome

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Интернет-компания Yahoo Inc. готова участвовать в торгах за веб-браузер Chrome, если федеральный суд США обяжет корпорацию Google отказаться от этого инструмента в рамках антимонопольного дела, передает агентство Блумберг.
Генеральный менеджер Yahoo Search Брайан Провост заявил в четверг в ходе судебного процесса по делу Google в Вашингтоне, что, по оценкам его компании, цена продажи браузера может исчисляться десятками миллиардов долларов.
"Chrome, возможно, самый важный стратегический игрок в интернете. Мы могли бы попытаться купить его", - сказал топ-менеджер.
Yahoo была ведущей поисковой системой в начале 2000-х годов, а затем уступила эту позицию Google. Компания несколько раз переходила из рук в руки, в 2021 году ее приобрела группа Apollo Global Management.
По словам Провоста, после поглощения Yahoo стремится "оживить" свою поисковую систему и начала создавать собственный браузер, который все еще находится в разработке. Компания также рассматривала возможность покупки браузера и заинтересовалась приобретением Chrome, как только стало известно о предложении министерства юстиции США.
Ранее о заинтересованности приобретения браузера Chrome сообщал представитель компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT.
Американские власти предлагают изменить структуру Google с целью лишить ее возможности использовать интернет-браузер Chrome, магазин приложений Play и операционную систему Android в качестве преимуществ для поисковика Google в ущерб конкурентам. В ответ Google назвала "радикальным" и "вредоносным" предложение минюста США внести изменения в структуру компании. В компании выразили беспокойство тем, что запросы минюста "заходят далеко за специфичные юридические вопросы" в рамках дела против нее, повлияют на различные индустрии, продукты и будут иметь значительные последствия для "американской конкурентоспособности".
 
ТехнологииБизнесСШАМОСКВАВАШИНГТОНYahooOpenAI
 
 
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