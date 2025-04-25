https://1prime.ru/20250425/tramp-857013595.html
"Из-за Украины": действия Трампа вызвали панику в НАТО
"Из-за Украины": действия Трампа вызвали панику в НАТО - 25.04.2025, ПРАЙМ
"Из-за Украины": действия Трампа вызвали панику в НАТО
Предложение главы Белого дома Дональда Трамп признать Крым российской территорией может привести к расколу Североатлантического альянса. Об этом говорится в... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T08:47+0300
2025-04-25T08:47+0300
2025-04-25T08:47+0300
политика
сша
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_0:24:774:459_1920x0_80_0_0_c70e46c858240c81f2148f7c18b38777.jpg
МОСКВА, 25 пар - ПРАЙМ. Предложение главы Белого дома Дональда Трамп признать Крым российской территорией может привести к расколу Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале издания Berliner Zeitung."НАТО также предстоит испытание на прочность. Предыдущая официальная позиция альянса о непризнании аннексии Крыма противоречит новым планам США", — сказано в тексте материала.Будущий саммит НАТО, который должен был быть посвящен оборонным расходам, теперь рискует стать местом открытых противоречий по Украине. Европейский союз также столкнулся с трудностями из-за украинской политики США, стремясь одновременно сохранять поддержку Киева и лояльность к Вашингтону.Эксперт Совета Европы по международным отношениям Джереми Шапиро заявил, что США играли ключевую роль в украинском вопросе, и если Вашингтон примет решение о выходе, то сохранение единства в ЕС станет сложной задачей.
https://1prime.ru/20250424/tramp-857008023.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_35:0:739:528_1920x0_80_0_0_0235731606175b22b48507d65f86cb1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, нато
Политика, США, Дональд Трамп, НАТО
"Из-за Украины": действия Трампа вызвали панику в НАТО
BZ: предложение Трампа признать Крым российским может расколоть НАТО
МОСКВА, 25 пар - ПРАЙМ.
Предложение главы Белого дома Дональда Трамп признать Крым российской территорией может привести к расколу Североатлантического альянса. Об этом говорится
в материале издания Berliner Zeitung.
"НАТО также предстоит испытание на прочность. Предыдущая официальная позиция альянса о непризнании аннексии Крыма противоречит новым планам США", — сказано в тексте материала.
Будущий саммит НАТО, который должен был быть посвящен оборонным расходам, теперь рискует стать местом открытых противоречий по Украине. Европейский союз также столкнулся с трудностями из-за украинской политики США, стремясь одновременно сохранять поддержку Киева и лояльность к Вашингтону.
Эксперт Совета Европы по международным отношениям Джереми Шапиро заявил, что США играли ключевую роль в украинском вопросе, и если Вашингтон примет решение о выходе, то сохранение единства в ЕС станет сложной задачей.
"Они приняли решение". Трамп сомневается, что Украина заберет Крым