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"Из-за Украины": действия Трампа вызвали панику в НАТО - 25.04.2025, ПРАЙМ
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"Из-за Украины": действия Трампа вызвали панику в НАТО
"Из-за Украины": действия Трампа вызвали панику в НАТО - 25.04.2025, ПРАЙМ
"Из-за Украины": действия Трампа вызвали панику в НАТО
Предложение главы Белого дома Дональда Трамп признать Крым российской территорией может привести к расколу Североатлантического альянса. Об этом говорится в... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T08:47+0300
2025-04-25T08:47+0300
политика
сша
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 25 пар - ПРАЙМ. Предложение главы Белого дома Дональда Трамп признать Крым российской территорией может привести к расколу Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале издания Berliner Zeitung."НАТО также предстоит испытание на прочность. Предыдущая официальная позиция альянса о непризнании аннексии Крыма противоречит новым планам США", — сказано в тексте материала.Будущий саммит НАТО, который должен был быть посвящен оборонным расходам, теперь рискует стать местом открытых противоречий по Украине. Европейский союз также столкнулся с трудностями из-за украинской политики США, стремясь одновременно сохранять поддержку Киева и лояльность к Вашингтону.Эксперт Совета Европы по международным отношениям Джереми Шапиро заявил, что США играли ключевую роль в украинском вопросе, и если Вашингтон примет решение о выходе, то сохранение единства в ЕС станет сложной задачей.
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сша, дональд трамп, нато
Политика, США, Дональд Трамп, НАТО
08:47 25.04.2025
 
"Из-за Украины": действия Трампа вызвали панику в НАТО

BZ: предложение Трампа признать Крым российским может расколоть НАТО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 пар - ПРАЙМ. Предложение главы Белого дома Дональда Трамп признать Крым российской территорией может привести к расколу Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале издания Berliner Zeitung.
"НАТО также предстоит испытание на прочность. Предыдущая официальная позиция альянса о непризнании аннексии Крыма противоречит новым планам США", — сказано в тексте материала.
Будущий саммит НАТО, который должен был быть посвящен оборонным расходам, теперь рискует стать местом открытых противоречий по Украине. Европейский союз также столкнулся с трудностями из-за украинской политики США, стремясь одновременно сохранять поддержку Киева и лояльность к Вашингтону.
Эксперт Совета Европы по международным отношениям Джереми Шапиро заявил, что США играли ключевую роль в украинском вопросе, и если Вашингтон примет решение о выходе, то сохранение единства в ЕС станет сложной задачей.
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