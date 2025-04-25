https://1prime.ru/20250425/tramp-857013595.html

"Из-за Украины": действия Трампа вызвали панику в НАТО

"Из-за Украины": действия Трампа вызвали панику в НАТО - 25.04.2025, ПРАЙМ

"Из-за Украины": действия Трампа вызвали панику в НАТО

Предложение главы Белого дома Дональда Трамп признать Крым российской территорией может привести к расколу Североатлантического альянса. Об этом говорится в... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T08:47+0300

2025-04-25T08:47+0300

2025-04-25T08:47+0300

политика

сша

дональд трамп

нато

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МОСКВА, 25 пар - ПРАЙМ. Предложение главы Белого дома Дональда Трамп признать Крым российской территорией может привести к расколу Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале издания Berliner Zeitung."НАТО также предстоит испытание на прочность. Предыдущая официальная позиция альянса о непризнании аннексии Крыма противоречит новым планам США", — сказано в тексте материала.Будущий саммит НАТО, который должен был быть посвящен оборонным расходам, теперь рискует стать местом открытых противоречий по Украине. Европейский союз также столкнулся с трудностями из-за украинской политики США, стремясь одновременно сохранять поддержку Киева и лояльность к Вашингтону.Эксперт Совета Европы по международным отношениям Джереми Шапиро заявил, что США играли ключевую роль в украинском вопросе, и если Вашингтон примет решение о выходе, то сохранение единства в ЕС станет сложной задачей.

https://1prime.ru/20250424/tramp-857008023.html

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сша, дональд трамп, нато