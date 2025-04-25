https://1prime.ru/20250425/tramp-857026360.html

Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп

Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп - 25.04.2025, ПРАЙМ

Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T13:44+0300

2025-04-25T13:44+0300

2025-04-25T13:47+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. "Крым останется с Россией. И Зеленский понимает это, и все понимают, что он с ними уже давно", - заявил Трамп в интервью журналу Time.Американский лидер также отметил, что считает возможным достижение мира на Украине при его президентстве.Он также добавил, что знает о "лазейках" для возможности баллотироваться на третий президентский срок, но "не верит в них".

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россия, москва, сша, крым, дональд трамп, владимир зеленский