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Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп
Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп - 25.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:44+0300
2025-04-25T13:44+0300
2025-04-25T13:47+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. "Крым останется с Россией. И Зеленский понимает это, и все понимают, что он с ними уже давно", - заявил Трамп в интервью журналу Time.Американский лидер также отметил, что считает возможным достижение мира на Украине при его президентстве.Он также добавил, что знает о "лазейках" для возможности баллотироваться на третий президентский срок, но "не верит в них".
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, КРЫМ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп
Трамп: Зеленский понимает, что Крым останется в составе России
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине.
"Крым останется с Россией. И Зеленский понимает это, и все понимают, что он с ними уже давно", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
Американский лидер также отметил, что считает возможным достижение мира на Украине при его президентстве.
Он также добавил, что знает о "лазейках" для возможности баллотироваться на третий президентский срок, но "не верит в них".
"Они приняли решение". Трамп сомневается, что Украина заберет Крым