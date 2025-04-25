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Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп
Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп - 25.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:44+0300
2025-04-25T13:47+0300
политика
россия
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сша
крым
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. "Крым останется с Россией. И Зеленский понимает это, и все понимают, что он с ними уже давно", - заявил Трамп в интервью журналу Time.Американский лидер также отметил, что считает возможным достижение мира на Украине при его президентстве.Он также добавил, что знает о "лазейках" для возможности баллотироваться на третий президентский срок, но "не верит в них".
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россия, москва, сша, крым, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, КРЫМ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
13:44 25.04.2025 (обновлено: 13:47 25.04.2025)
 
Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп

Трамп: Зеленский понимает, что Крым останется в составе России

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине.
"Крым останется с Россией. И Зеленский понимает это, и все понимают, что он с ними уже давно", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
Американский лидер также отметил, что считает возможным достижение мира на Украине при его президентстве.
Он также добавил, что знает о "лазейках" для возможности баллотироваться на третий президентский срок, но "не верит в них".
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
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Вчера, 21:28
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАСШАКРЫМДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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