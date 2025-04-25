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Трамп заявил о возможности ведения дел с Украиной и Россией
Трамп заявил о возможности ведения дел с Украиной и Россией - 25.04.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о возможности ведения дел с Украиной и Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае достижения соглашения между Москвой и Киевом рассматривает возможность для США ведения дел с Украиной и... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:54+0300
2025-04-25T13:54+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае достижения соглашения между Москвой и Киевом рассматривает возможность для США ведения дел с Украиной и Россией. "Если сделка состоится, то я могу представить, что мы будем вести дела с Украиной и с Россией", - сказал Трамп в интервью американскому журналу Time.Президент США Дональд Трамп признал, что его слова о завершении конфликта на Украине за один день были преувеличением и фигурой речи, но он обещал, что его закончит."Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение... Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", - заметил политик.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
Трамп заявил о возможности ведения дел с Украиной и Россией
Трамп заявил, что рассматривает возможность ведения дел с Украиной и Россией
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае достижения соглашения между Москвой и Киевом рассматривает возможность для США ведения дел с Украиной и Россией.
"Если сделка состоится, то я могу представить, что мы будем вести дела с Украиной и с Россией", - сказал Трамп в интервью американскому журналу Time.
Президент США Дональд Трамп признал, что его слова о завершении конфликта на Украине за один день были преувеличением и фигурой речи, но он обещал, что его закончит.
"Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение... Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", - заметил политик.
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