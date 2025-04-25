https://1prime.ru/20250425/tramp-857027155.html

Трамп заявил о возможности ведения дел с Украиной и Россией

Трамп заявил о возможности ведения дел с Украиной и Россией - 25.04.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о возможности ведения дел с Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае достижения соглашения между Москвой и Киевом рассматривает возможность для США ведения дел с Украиной и... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T13:54+0300

2025-04-25T13:54+0300

2025-04-25T13:54+0300

политика

россия

москва

сша

украина

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151838_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_515bb6ba7a111c54f0b3e17ca0da9d07.jpg

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае достижения соглашения между Москвой и Киевом рассматривает возможность для США ведения дел с Украиной и Россией. "Если сделка состоится, то я могу представить, что мы будем вести дела с Украиной и с Россией", - сказал Трамп в интервью американскому журналу Time.Президент США Дональд Трамп признал, что его слова о завершении конфликта на Украине за один день были преувеличением и фигурой речи, но он обещал, что его закончит."Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение... Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", - заметил политик.

https://1prime.ru/20250425/mask-857014490.html

москва

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, сша, украина, дональд трамп