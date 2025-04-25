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Трамп оценил продвижение переговоров по конфликту на Украине - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп оценил продвижение переговоров по конфликту на Украине
Трамп оценил продвижение переговоров по конфликту на Украине - 25.04.2025, ПРАЙМ
Трамп оценил продвижение переговоров по конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, однако ситуация на этом направлении по-прежнему остается | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T16:36+0300
2025-04-25T16:36+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, однако ситуация на этом направлении по-прежнему остается "очень хрупкой". "Я думаю, по России и Украине всё продвигается. Мы сохраняем надежду. Всё очень хрупко. И по Ирану, думаю, всё идет очень хорошо. Посмотрим, что будет", - сказал он журналистам перед вылетом с территории Белого дома. Трамп также вновь заявил, что всего происходящего можно было избежать. "Многие из этих вещей вообще не должны были случиться. Это должно было быть решено (экс-президентом США Джо - ред.) Байденом, но он не смог этого сделать. И даже близко не подошел к решению", - добавил американский лидер.
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сша, дональд трамп, украина, россия
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ
16:36 25.04.2025
 
Трамп оценил продвижение переговоров по конфликту на Украине

Трамп: переговоры по мирному урегулированию продвигаются, но ситуация остается хрупкой

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, однако ситуация на этом направлении по-прежнему остается "очень хрупкой".
"Я думаю, по России и Украине всё продвигается. Мы сохраняем надежду. Всё очень хрупко. И по Ирану, думаю, всё идет очень хорошо. Посмотрим, что будет", - сказал он журналистам перед вылетом с территории Белого дома.
Трамп также вновь заявил, что всего происходящего можно было избежать.
"Многие из этих вещей вообще не должны были случиться. Это должно было быть решено (экс-президентом США Джо - ред.) Байденом, но он не смог этого сделать. И даже близко не подошел к решению", - добавил американский лидер.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Трамп заявил о возможности ведения дел с Украиной и Россией
13:54
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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