https://1prime.ru/20250425/tramp-857032933.html

Трамп оценил продвижение переговоров по конфликту на Украине

Трамп оценил продвижение переговоров по конфликту на Украине - 25.04.2025, ПРАЙМ

Трамп оценил продвижение переговоров по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, однако ситуация на этом направлении по-прежнему остается | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T16:36+0300

2025-04-25T16:36+0300

2025-04-25T16:36+0300

политика

сша

дональд трамп

украина

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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, однако ситуация на этом направлении по-прежнему остается "очень хрупкой". "Я думаю, по России и Украине всё продвигается. Мы сохраняем надежду. Всё очень хрупко. И по Ирану, думаю, всё идет очень хорошо. Посмотрим, что будет", - сказал он журналистам перед вылетом с территории Белого дома. Трамп также вновь заявил, что всего происходящего можно было избежать. "Многие из этих вещей вообще не должны были случиться. Это должно было быть решено (экс-президентом США Джо - ред.) Байденом, но он не смог этого сделать. И даже близко не подошел к решению", - добавил американский лидер.

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сша, дональд трамп, украина, россия