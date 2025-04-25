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Белый дом отметил вклад Трампа в решение украинского конфликта
Белый дом отметил вклад Трампа в решение украинского конфликта - 25.04.2025, ПРАЙМ
Белый дом отметил вклад Трампа в решение украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп каждый день уделяет внимание разрешению конфликта между Россией и Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T17:46+0300
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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп каждый день уделяет внимание разрешению конфликта между Россией и Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Левитт. "Я каждый день вижу, как он думает о вызовах, с которыми сталкиваются страна и мир - таких масштабных, как продолжающийся конфликт между Россией и Украиной. Он сфокусирован на этом ежедневно", - сказала Левитт в интервью, организованном на площадке издания Axios. При этом, отметила пресс-секретарь, американский лидер не забывает уделять должное внимание и проблемам внутри страны. Так, например, Трамп активно решает проблему расчистки лагерей бездомных в Вашингтоне, дополнила Левитт.По ее словам, Трамп "приходит рано, уходит поздно", почти не спит и ежеминутно погружен в работу."Он действительно человек, который решает проблемы. И это то, что им движет каждый день", - подчеркнула пресс-секретарь.
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Политика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, УКРАИНА
Белый дом отметил вклад Трампа в решение украинского конфликта
Пресс-секретарь Левитт: Трамп каждый день уделяет внимание решению конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп каждый день уделяет внимание разрешению конфликта между Россией и Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Левитт.
"Я каждый день вижу, как он думает о вызовах, с которыми сталкиваются страна и мир - таких масштабных, как продолжающийся конфликт между Россией и Украиной. Он сфокусирован на этом ежедневно", - сказала Левитт в интервью, организованном на площадке издания Axios.
При этом, отметила пресс-секретарь, американский лидер не забывает уделять должное внимание и проблемам внутри страны. Так, например, Трамп активно решает проблему расчистки лагерей бездомных в Вашингтоне, дополнила Левитт.
По ее словам, Трамп "приходит рано, уходит поздно", почти не спит и ежеминутно погружен в работу.
"Он действительно человек, который решает проблемы. И это то, что им движет каждый день", - подчеркнула пресс-секретарь.
Трамп заявил, что участники переговоров по Украине "близки к сделке"