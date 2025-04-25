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Трамп положительно оценил встерчу Путина и Уиткоффа
Трамп положительно оценил встерчу Путина и Уиткоффа - 25.04.2025, ПРАЙМ
Трамп положительно оценил встерчу Путина и Уиткоффа
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф, который в пятницу посетил Россию, провел "хорошую встречу". | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T21:20+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф, который в пятницу посетил Россию, провел "хорошую встречу". "У Уиткоффа была хорошая встреча", - приводит агентство Reuters слова американского лидера. Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле в пятницу. Она длилась около трех часов. В предыдущий раз Путин и Уиткофф встречались в Петербурге 11 апреля.
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сша, стив уиткофф, дональд трамп, рф, владимир путин
Политика, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, РФ, Владимир Путин
Трамп положительно оценил встерчу Путина и Уиткоффа
Reuters: Трамп считает, что у Уиткоффа состоялась "хорошая встреча" в России