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Трамп положительно оценил встерчу Путина и Уиткоффа

Трамп положительно оценил встерчу Путина и Уиткоффа - 25.04.2025, ПРАЙМ

Трамп положительно оценил встерчу Путина и Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф, который в пятницу посетил Россию, провел "хорошую встречу". | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T21:20+0300

2025-04-25T21:20+0300

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политика

сша

стив уиткофф

дональд трамп

рф

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф, который в пятницу посетил Россию, провел "хорошую встречу". "У Уиткоффа была хорошая встреча", - приводит агентство Reuters слова американского лидера. Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле в пятницу. Она длилась около трех часов. В предыдущий раз Путин и Уиткофф встречались в Петербурге 11 апреля.

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сша, стив уиткофф, дональд трамп, рф, владимир путин