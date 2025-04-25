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ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса РФ - 25.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса РФ
ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса РФ - 25.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса РФ
Банк России понизил прогноз профицита торгового баланса РФ на 2025 год до 111 миллиардов долларов со 117 миллиардов долларов, сообщил регулятор. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:35+0300
2025-04-25T14:02+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз профицита торгового баланса РФ на 2025 год до 111 миллиардов долларов со 117 миллиардов долларов, сообщил регулятор.Регулятор ожидает, что объем экспорта в 2025 году будет меньше, чем предполагалось ранее: оценка была понижена до 414 миллиардов долларов с 419 миллиардов. Прогноз по импорту ЦБ повысил до 303 миллиарда долларов против прежних 302 миллиардов долларов.Прогноз профицита торгового баланса на 2026 год был понижен – до 110 со 112 миллиардов долларов. При этом ЦБ повысил ожидания по объему экспорта в 2026 году до 424 миллиардов с 423 миллиардов долларов, а также и импорта - до 314 миллиардов с 311 миллиардов долларов.Также в 2027 году ЦБ ожидает профицит торгового баланса России на уровне 107 миллиардов долларов вместо 105 миллиардов долларов, экспорт на уровне 435 миллиардов вместо 432 миллиарда долларов, а импорт на уровне 328 вместо 326 миллиардов долларов США.
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финансы
Банк России, Финансы
13:35 25.04.2025 (обновлено: 14:02 25.04.2025)
 
ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса РФ

ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса РФ в 2025 году до $111 млрд

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз профицита торгового баланса РФ на 2025 год до 111 миллиардов долларов со 117 миллиардов долларов, сообщил регулятор.
Регулятор ожидает, что объем экспорта в 2025 году будет меньше, чем предполагалось ранее: оценка была понижена до 414 миллиардов долларов с 419 миллиардов. Прогноз по импорту ЦБ повысил до 303 миллиарда долларов против прежних 302 миллиардов долларов.
Прогноз профицита торгового баланса на 2026 год был понижен – до 110 со 112 миллиардов долларов. При этом ЦБ повысил ожидания по объему экспорта в 2026 году до 424 миллиардов с 423 миллиардов долларов, а также и импорта - до 314 миллиардов с 311 миллиардов долларов.
Также в 2027 году ЦБ ожидает профицит торгового баланса России на уровне 107 миллиардов долларов вместо 105 миллиардов долларов, экспорт на уровне 435 миллиардов вместо 432 миллиарда долларов, а импорт на уровне 328 вместо 326 миллиардов долларов США.
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