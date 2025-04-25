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ЦБ рассказал о последствиях снижения темпов роста мировой экономики

ЦБ рассказал о последствиях снижения темпов роста мировой экономики - 25.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ рассказал о последствиях снижения темпов роста мировой экономики

Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть при усилении торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через курс рубля,... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T13:49+0300

2025-04-25T13:49+0300

2025-04-25T13:49+0300

банк россии

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть при усилении торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через курс рубля, считает ЦБ РФ. "Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности", - сообщает регулятор.

https://1prime.ru/20250425/dku-857025962.html

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