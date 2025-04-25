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ЦБ рассказал о последствиях снижения темпов роста мировой экономики - 25.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ рассказал о последствиях снижения темпов роста мировой экономики
ЦБ рассказал о последствиях снижения темпов роста мировой экономики - 25.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о последствиях снижения темпов роста мировой экономики
Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть при усилении торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через курс рубля,... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:49+0300
2025-04-25T13:49+0300
банк россии
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть при усилении торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через курс рубля, считает ЦБ РФ. "Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности", - сообщает регулятор.
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Банк России
13:49 25.04.2025
 
ЦБ рассказал о последствиях снижения темпов роста мировой экономики

ЦБ: снижение темпов роста мировой экономики может иметь проинфляционные эффекты

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть при усилении торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через курс рубля, считает ЦБ РФ.
"Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности", - сообщает регулятор.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий
13:41
 
Банк России
 
 
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