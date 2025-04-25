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Товарооборот России и Ирана вырос на 16,2%

Товарооборот России и Ирана вырос на 16,2% - 25.04.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и Ирана вырос на 16,2%

Добавлены подробности (четвертый абзац). | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T15:40+0300

2025-04-25T15:40+0300

2025-04-25T15:42+0300

экономика

россия

иран

рф

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сергей цивилев

александр новак

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Добавлены подробности (четвертый абзац). МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Товарооборот России и Ирана вырос в 2024 году на 16,2%, до 4,8 миллиарда долларов, однако потенциал роста намного больше, следует из слов министра энергетики России Сергея Цивилева. "Соглашение о беспошлинной торговле, которое вступает в силу с 15 мая этого года, открывает большую возможность для торговли между нашими странами. Товарооборот по итогам прошлого года достиг 4,8 миллиарда долларов. Но мы считаем, что потенциал нашей взаимной торговли намного больше, и реализации этого потенциала и было посвящено 18-е заседание нашей межправительственной комиссии", - сказал Цивилев на межправительственной комиссии России и Ирана. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в 2023 году товарооборот между Россией и Ираном составил 4 миллиарда долларов. Соответственно, рост в 2024 году составил 16,2%. "Мы считаем, что на самом деле потенциал нашего товарооборота гораздо выше, и я думаю, что через энергетическую совместную деятельность мы сможем повысить уровень товарооборота от 4 до 6 миллиардов долларов", - заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад по итогам комиссии. Заседание 18-й российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством Цивилева и министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада прошло в пятницу в Москве. По словам Цивилева, следующее заседание пройдет в Тегеране.

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иран

рф

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россия, иран, рф, москва, сергей цивилев, александр новак