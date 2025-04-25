https://1prime.ru/20250425/turisty-857036487.html
Сочи ожидает около 350 тысяч туристов на майские праздники
Сочи ожидает около 350 тысяч туристов на майские праздники - 25.04.2025, ПРАЙМ
Сочи ожидает около 350 тысяч туристов на майские праздники
Курорт ожидает около 350 тысяч отдыхающих на майские праздники, отели будут загружены до 90%, сообщили в муниципальном центре управления Сочи (МЦУ). | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T18:05+0300
2025-04-25T18:05+0300
2025-04-25T18:05+0300
сочи
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/84045/75/840457571_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_fdbfbb17f1b4a891be81f390550b57cd.jpg
СОЧИ, 25 апр - ПРАЙМ. Курорт ожидает около 350 тысяч отдыхающих на майские праздники, отели будут загружены до 90%, сообщили в муниципальном центре управления Сочи (МЦУ). "Ожидается около 350 тысяч туристов. Загрузка отелей прогнозируется до 90%", - говорится в сообщении. Главные пляжи Сочи с благоустроенной инфраструктурой откроются для туристов уже с 1 мая, рассказали в МЦУ.
https://1prime.ru/20250425/turizm-857019333.html
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84045/75/840457571_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_9be28ee98031976021c90119add5785e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, туризм
Сочи ожидает около 350 тысяч туристов на майские праздники
МЦУ Сочи: туристы забронировали до 90% номерного фонда отелей на майские праздники
СОЧИ, 25 апр - ПРАЙМ. Курорт ожидает около 350 тысяч отдыхающих на майские праздники, отели будут загружены до 90%, сообщили в муниципальном центре управления Сочи (МЦУ).
"Ожидается около 350 тысяч туристов. Загрузка отелей прогнозируется до 90%", - говорится в сообщении.
Главные пляжи Сочи с благоустроенной инфраструктурой откроются для туристов уже с 1 мая, рассказали в МЦУ.
Турпоток между Россией и Китаем в 2025 году может вырасти на 20%