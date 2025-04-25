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Сочи ожидает около 350 тысяч туристов на майские праздники

Сочи ожидает около 350 тысяч туристов на майские праздники - 25.04.2025, ПРАЙМ

Сочи ожидает около 350 тысяч туристов на майские праздники

Курорт ожидает около 350 тысяч отдыхающих на майские праздники, отели будут загружены до 90%, сообщили в муниципальном центре управления Сочи (МЦУ). | 25.04.2025, ПРАЙМ

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2025-04-25T18:05+0300

сочи

туризм

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СОЧИ, 25 апр - ПРАЙМ. Курорт ожидает около 350 тысяч отдыхающих на майские праздники, отели будут загружены до 90%, сообщили в муниципальном центре управления Сочи (МЦУ). "Ожидается около 350 тысяч туристов. Загрузка отелей прогнозируется до 90%", - говорится в сообщении. Главные пляжи Сочи с благоустроенной инфраструктурой откроются для туристов уже с 1 мая, рассказали в МЦУ.

https://1prime.ru/20250425/turizm-857019333.html

сочи

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сочи, туризм