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Турпоток между Россией и Китаем в 2025 году может вырасти на 20%

Турпоток между Россией и Китаем в 2025 году может вырасти на 20% - 25.04.2025, ПРАЙМ

Турпоток между Россией и Китаем в 2025 году может вырасти на 20%

Туристический поток между Россией и Китаем в 2025 году может увеличиться не менее чем на 20%, на это в том числе окажет влияние расширение авиасообщения и... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T10:57+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Туристический поток между Россией и Китаем в 2025 году может увеличиться не менее чем на 20%, на это в том числе окажет влияние расширение авиасообщения и укрепление партнерских взаимоотношений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра стратегических разработок (ЦСР). "В 2025 году прогнозируется рост взаимного турпотока между нашими странами не менее чем на 20%", - процитировали в сообщении директора ЦСР Олега Кочуга. Он считает, что этому будет способствовать ряд факторов – те договоренности, которые будут достигнуты на выставке China Outbound Travel & Tourism Market (COTTM), проходящей сейчас в Пекине, в которой принимают участие 16 регионов России. Росту турпотока, по его мнению, поможет и расширение авиасообщения между странами. "На турпоток влияет и проведение в 2024-2025 годов культуры России и Китая, появление новых турпродуктов, ориентированных на китайского туриста, внедрение в нашей стране стандарта China Friendly и рост деловой активности", - сказал директор ЦСР. "В 2024 году взаимный турпоток достиг 2,78 миллиона путешественников, а количество китайских туристов, посетивших Россию, превысило 1,2 миллиона - это в 2,5 раза больше, чем годом ранее", - сказал директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, слова которого привели в сообщении.

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бизнес, туризм, россия, китай, цср