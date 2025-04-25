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Туроператоры должны представить декларации по туристическому налогу
Туроператоры должны представить декларации по туристическому налогу - 25.04.2025, ПРАЙМ
Туроператоры должны представить декларации по туристическому налогу
Граждане и бизнес, оказывающие услуги по временному размещению, обязаны не позднее 25 апреля впервые представить декларации по туристическому налогу за первый... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T00:17+0300
2025-04-25T00:17+0300
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туризм
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Граждане и бизнес, оказывающие услуги по временному размещению, обязаны не позднее 25 апреля впервые представить декларации по туристическому налогу за первый квартал текущего года.
Декларация представляется при условии, что туристический налог введен на территории муниципального образования и что объект размещения внесен в специальный реестр. Сейчас в этом реестре почти 26 тысяч объектов.
Декларация должна быть подана в налоговый орган по месту нахождения средства размещения, а для крупнейших налогоплательщиков - по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию.
Ставки по налогу в этом году составят 1% от стоимости размещения, с последующим ростом до 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, 5% в 2029 году и в последующие годы. Минимальная сумма налога составляет 100 рублей в сутки.
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туризм, бизнес, москва
Туризм, Бизнес, Экономика, МОСКВА
Туроператоры должны представить декларации по туристическому налогу
Туроператоры должны представить декларации по туристическому налогу не позднее 25 апреля
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Граждане и бизнес, оказывающие услуги по временному размещению, обязаны не позднее 25 апреля впервые представить декларации по туристическому налогу за первый квартал текущего года.
Декларация представляется при условии, что туристический налог введен на территории муниципального образования и что объект размещения внесен в специальный реестр. Сейчас в этом реестре почти 26 тысяч объектов.
Декларация должна быть подана в налоговый орган по месту нахождения средства размещения, а для крупнейших налогоплательщиков - по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию.
Ставки по налогу в этом году составят 1% от стоимости размещения, с последующим ростом до 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, 5% в 2029 году и в последующие годы. Минимальная сумма налога составляет 100 рублей в сутки.