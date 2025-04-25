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Туроператоры должны представить декларации по туристическому налогу

Туроператоры должны представить декларации по туристическому налогу - 25.04.2025, ПРАЙМ

Туроператоры должны представить декларации по туристическому налогу

Граждане и бизнес, оказывающие услуги по временному размещению, обязаны не позднее 25 апреля впервые представить декларации по туристическому налогу за первый... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T00:17+0300

2025-04-25T00:17+0300

2025-04-25T00:17+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Граждане и бизнес, оказывающие услуги по временному размещению, обязаны не позднее 25 апреля впервые представить декларации по туристическому налогу за первый квартал текущего года. Декларация представляется при условии, что туристический налог введен на территории муниципального образования и что объект размещения внесен в специальный реестр. Сейчас в этом реестре почти 26 тысяч объектов. Декларация должна быть подана в налоговый орган по месту нахождения средства размещения, а для крупнейших налогоплательщиков - по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика. Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в этом году составят 1% от стоимости размещения, с последующим ростом до 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, 5% в 2029 году и в последующие годы. Минимальная сумма налога составляет 100 рублей в сутки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, москва