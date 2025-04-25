Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туроператоры должны представить декларации по туристическому налогу - 25.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250425/turoperatory-857009405.html
Туроператоры должны представить декларации по туристическому налогу
Туроператоры должны представить декларации по туристическому налогу - 25.04.2025, ПРАЙМ
Туроператоры должны представить декларации по туристическому налогу
Граждане и бизнес, оказывающие услуги по временному размещению, обязаны не позднее 25 апреля впервые представить декларации по туристическому налогу за первый... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T00:17+0300
2025-04-25T00:17+0300
туризм
бизнес
экономика
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857009405.jpg?1745529468
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Граждане и бизнес, оказывающие услуги по временному размещению, обязаны не позднее 25 апреля впервые представить декларации по туристическому налогу за первый квартал текущего года. Декларация представляется при условии, что туристический налог введен на территории муниципального образования и что объект размещения внесен в специальный реестр. Сейчас в этом реестре почти 26 тысяч объектов. Декларация должна быть подана в налоговый орган по месту нахождения средства размещения, а для крупнейших налогоплательщиков - по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика. Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в этом году составят 1% от стоимости размещения, с последующим ростом до 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, 5% в 2029 году и в последующие годы. Минимальная сумма налога составляет 100 рублей в сутки.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, москва
Туризм, Бизнес, Экономика, МОСКВА
00:17 25.04.2025
 
Туроператоры должны представить декларации по туристическому налогу

Туроператоры должны представить декларации по туристическому налогу не позднее 25 апреля

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Граждане и бизнес, оказывающие услуги по временному размещению, обязаны не позднее 25 апреля впервые представить декларации по туристическому налогу за первый квартал текущего года.
Декларация представляется при условии, что туристический налог введен на территории муниципального образования и что объект размещения внесен в специальный реестр. Сейчас в этом реестре почти 26 тысяч объектов.
Декларация должна быть подана в налоговый орган по месту нахождения средства размещения, а для крупнейших налогоплательщиков - по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию.
Ставки по налогу в этом году составят 1% от стоимости размещения, с последующим ростом до 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, 5% в 2029 году и в последующие годы. Минимальная сумма налога составляет 100 рублей в сутки.
 
ЭкономикаТуризмБизнесМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала