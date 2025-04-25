https://1prime.ru/20250425/turtsija-857011196.html

Турция стала самым популярным направлением на майские праздники

Турция стала самым популярным направлением на майские праздники - 25.04.2025, ПРАЙМ

Турция стала самым популярным направлением на майские праздники

Турция остается самым популярным направлением на майские праздники, в этом году туда купили туры 46% россиян, в топе также поездки в Египет, Объединенные... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T05:01+0300

2025-04-25T05:01+0300

2025-04-25T05:01+0300

туризм

бизнес

россия

турция

оаэ

красное море

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857011196.jpg?1745546499

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Турция остается самым популярным направлением на майские праздники, в этом году туда купили туры 46% россиян, в топе также поездки в Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд и маршруты по России, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Самым популярным направлением на майские праздники два года подряд остается Турция. 46% клиентов сервиса, купивших туры на начало мая, предпочли именно эту страну. Тут уже начался курортный сезон, и хотя море еще прохладное, туристы все равно выбирают качественный сервис турецких отелей. Средний чек за год вырос со 169 тысяч рублей до 197 тысяч", - рассказали в Travelata, уточнив, что годом ранее доля Турции была выше и составляла 58%. С солидным отставанием второе место занимают египетские курорты. "Поездки к Красному морю купили 18% отпускников. В прошлом году путешественников в страну пирамид было немного меньше – 13%. Средняя цена тура изменилась за год с 220 тысяч рублей до 236 тысяч", - добавили в сервисе. Третье место разделили ОАЭ и Россия, доля обоих направлений - по 9%. "Эмираты стали самым дорогим вариантом на майские праздники – в среднем 251 тысяча рублей за тур. Отечественные курорты – наиболее бюджетным: 84 тысячи за поездку. В прошлом году Россия была на третьем месте с результатом 11%, а ОАЭ – на четвертом с 6%", - говорится в сообщении. Замыкает рейтинг популярных направлений Таиланд. В этом году на майские каникулы он набирает 6%, в прошлом году там побывали 5% российских путешественников. За год цена отдыха в этой стране Юго-Восточной Азии практически не изменилась и составляет в среднем 215 тысяч рублей, говорится в исследовании. Аналитики также выяснили, что россияне на майские продолжают выбирать качественные отели и питание "все включено", однако делать это стали немного реже. "Доля пятизвездочных отелей снизилась с 55% до 53%. При этом увеличился спрос на отели "четыре звезды" – с 28% до 31%. Вероятно, это произошло потому, что доля поездок в Турцию несколько снизилась, а именно там путешественники выбирают наиболее комфортный отдых. Система питания "все включено" за год прибавила один процент, достигнув показателя 34%", - сообщили в сервисе.

турция

оаэ

красное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, турция, оаэ, красное море