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Польша создаст самую сильную армию "в своей части света" - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Польша создаст самую сильную армию "в своей части света"
Польша создаст самую сильную армию "в своей части света" - 25.04.2025, ПРАЙМ
Польша создаст самую сильную армию "в своей части света"
Польша создает самую сильную армию в своей части света, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на торжественном заседании обеих палат парламента страны по... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T16:13+0300
2025-04-25T16:13+0300
мировая экономика
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 25 апр – ПРАЙМ. Польша создает самую сильную армию в своей части света, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на торжественном заседании обеих палат парламента страны по случаю 1000-летия коронации первого польского короля. "Мы готовы выстроить самую сильную армию в этой части мира. Мы делаем это вместе и независимо от взглядов", - сказал Туск. "Наша армия должна быть в состоянии противостоять любой угрозе – с востока, запада, юга - без разницы", – добавил он. Ранее руководство Польши заявляло о намерении увеличить численность Вооруженных сил с нынешних 206 тысяч до 300 тысяч человек.
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мировая экономика, польша, дональд туск
Мировая экономика, ПОЛЬША, Дональд Туск
16:13 25.04.2025
 
Польша создаст самую сильную армию "в своей части света"

Туск: Польша создает самую сильную армию в своей части света

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Польши
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ВАРШАВА, 25 апр – ПРАЙМ. Польша создает самую сильную армию в своей части света, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на торжественном заседании обеих палат парламента страны по случаю 1000-летия коронации первого польского короля.
"Мы готовы выстроить самую сильную армию в этой части мира. Мы делаем это вместе и независимо от взглядов", - сказал Туск.
"Наша армия должна быть в состоянии противостоять любой угрозе – с востока, запада, юга - без разницы", – добавил он.
Ранее руководство Польши заявляло о намерении увеличить численность Вооруженных сил с нынешних 206 тысяч до 300 тысяч человек.
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
Польша возобновит производство танков
Вчера, 15:41
 
Мировая экономикаПОЛЬШАДональд Туск
 
 
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