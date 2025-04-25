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Польша создаст самую сильную армию "в своей части света"
Польша создаст самую сильную армию "в своей части света" - 25.04.2025, ПРАЙМ
Польша создаст самую сильную армию "в своей части света"
Польша создает самую сильную армию в своей части света, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на торжественном заседании обеих палат парламента страны по... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T16:13+0300
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мировая экономика
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ВАРШАВА, 25 апр – ПРАЙМ. Польша создает самую сильную армию в своей части света, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на торжественном заседании обеих палат парламента страны по случаю 1000-летия коронации первого польского короля. "Мы готовы выстроить самую сильную армию в этой части мира. Мы делаем это вместе и независимо от взглядов", - сказал Туск. "Наша армия должна быть в состоянии противостоять любой угрозе – с востока, запада, юга - без разницы", – добавил он. Ранее руководство Польши заявляло о намерении увеличить численность Вооруженных сил с нынешних 206 тысяч до 300 тысяч человек.
https://1prime.ru/20250424/polsha-856999249.html
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мировая экономика, польша, дональд туск
Мировая экономика, ПОЛЬША, Дональд Туск
Польша создаст самую сильную армию "в своей части света"
Туск: Польша создает самую сильную армию в своей части света
ВАРШАВА, 25 апр – ПРАЙМ. Польша создает самую сильную армию в своей части света, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на торжественном заседании обеих палат парламента страны по случаю 1000-летия коронации первого польского короля.
"Мы готовы выстроить самую сильную армию в этой части мира. Мы делаем это вместе и независимо от взглядов", - сказал Туск.
"Наша армия должна быть в состоянии противостоять любой угрозе – с востока, запада, юга - без разницы", – добавил он.
Ранее руководство Польши заявляло о намерении увеличить численность Вооруженных сил с нынешних 206 тысяч до 300 тысяч человек.
Польша возобновит производство танков